Golpe al corazón de Petro, a Quintero ya no lo quieren en el Pacto y otros secretos en De Buena Fuente

Cuando se supo que el exministro Ricardo Bonilla fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento en el entramado de la UNGRD, el presidente Petro salió a defenderlo con varios mensajes en redes. Primero dijo que su exministro de Hacienda no era corrupto, sino “ingenuo” por “rodearse de uribistas” en esa cartera.
Más allá de las contundentes pruebas en contra de Bonilla y Luis Fernando Velasco, supimos que al presidente Petro lo afectó bastante el arresto de quien ha sido su colaborador desde la Bogotá Humana. Bonilla y su esposa, Claudia Cortés —funcionaria del MinAgricultura— son amigos personales del jefe de Estado. Según fuentes de Palacio, a Petro le dio especialmente duro el hecho de que una persona tan cercana tuviera que ir a la cárcel en plena época navideña.