Y a pesar esto, la Presidencia de la República no ha contraatacado con recompensas ni campañas de los más buscados, como era habitual en los gobiernos anteriores. Es más, cuatro meses han transcurrido desde el relevo en el Palacio de Nariño y la opinión pública todavía no conoce el cartel de los cabecillas de alto valor estratégico para la nueva cúpula policial y militar.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha hecho de la “paz total” el eje central de su política, en los primeros meses de su mandato ocurrieron crímenes que demuestran que los violentos no están totalmente alineados con su idea. La masacre de siete policías en Huila, el 2 de septiembre, y la matanza de 23 exguerrilleros en Putumayo hace una semana, son brutales ejemplos de esa situación.

En teoría, la persecución contra los líderes de esas organizaciones no ha cesado, pero en la práctica hay múltiples obstáculos, como no poder bombardearlos (con o sin menores de edad en las guaridas), no afectar los acercamientos de dichos grupos con el Gobierno y haber despedido a toda una generación de comandantes expertos en la lucha contra esa clase de criminalidad para nombrar la nueva jefatura militar y de Policía.

Varios fiscales se han quedado con este diario por la pasividad de la Fuerza Pública para atacar a esos grupos; y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha tenido que ir a poner la cara al Congreso varias veces, en debates de control político en los que tiene que repetir hasta el cansancio que “las capacidades de las Fuerzas Militares no están diezmadas”.

Pese a esto, a la fecha no ha sido capturado ningún capo de alto perfil. En su balance operacional, la Policía destacó que desde el 7 de agosto ha ejecutado 136 operaciones contra los GAO y disidencias, resaltando las capturas de “el Viejo”, tercer cabecilla del frente Manuel Hernández del ELN; “el Calvo”, jefe de “los Pelusos”; y “Santo”, encargado de finanzas del frente Oliver Sinisterra de la disidencia fariana. No obstante, ninguno es un objetivo de alto valor.