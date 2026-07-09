Armando Hernández, “el loquito por ti”, que no se cansa de cantar

Armando Hernández iba a ser odontólogo, pero se le atravesó el éxito con la primera canción que compuso y grabó: Morenita. Tenía menos de 20 años y había montado el conjunto Kalamarí con su hermano Hernán, pero no tenía pretensión de ser artista. La música era un gusto que tenía desde niño, y que empezó a desarrollar en el colegio, con el grupo Los Académicos, que creó con Rodlfo Aicardi, que era compañero suyo. Lea también: Músicas para cantar y llorar las muertes propias Morenita lo cambió todo. En ese entonces, Armando era técnico dental y le colaboraba a su papá, que tenía un consultorio y un laboratorio dental. Pero la canción, grabada en los estudios de Discos Fuentes en Cartagena, tuvo tanto éxito –sonó incluso en varios países, especialmente en Venezuela– que no hubo vuelta atrás. Hoy, a los 81 años, Armando Hernández es una leyenda de la música popular colombiana. Es cantante y acordeonero. Hizo parte de Los Corraleros de Majagual, pero también se fue solista. Ha grabado más de 50 discos e impulsó canciones como Caballo viejo, La cosita, Loquito por ti, La Zenaida, entre muchos otros. A propósito de su participación en La gran noche bailable, el sábado 8 de agosto, en el Pabellón Amarillo de Plaza Mayor, EL COLOMBIANO habló con él.

¿Cómo escoge el repertorio de los conciertos?

“La misma gente decide. Uno más o menos sabe lo que quieren escuchar y va preparado para eso”.

¿Qué canciones no pueden faltar?

“Muchas... Loquito por ti, Caballo viejo, La Zenaida, Celos de amor, Sin rencores. Yo tengo varias líneas, la tropical, que es con trompetas, piano, todo lo demás. La música de acordeón, el vallenato y las puyas que he grabado. Y también está la línea de Los Corraleros de Majagual; yo pertenecí a la agrupación original, los primeros. Entonces yo toco toda esa música que he grabado y han sido éxitos y siguen sonando”.

¿Qué tiene esa música que se volvió tan importante para la gente?

“Yo creo que el éxito de una canción está en escoger bien el tema, ver qué es lo que dice la letra, para que realmente le llegue a la gente. La mayoría de los temas míos son vivencias, lo que le pasa a la gente, y eso hace que guste mucho y lo pidan”.

Usted tuvo éxito desde la primera canción que compuso ¿cuál es la historia detrás de Morenita?

“Eso no me pasó a mí, lo compuse a petición de un señor de Magangué, Bolívar. Él era ganadero y comerciante y conoció a una morena en el aeropuerto de Cartagena, en un viaje a San Andrés. Yo iba con él y cuatro músicos más. Él la vio, se enamoró de ella y era detrás de ella en el aeropuerto y después en el hotel. La segunda noche estábamos en el bar del hotel, nos pusimos a tocar a petición de él, y la muchacha estaba ahí, y a él se le ocurrió que por qué no le componía un tema a la morena. Yo le dije que no sabía qué decir, porque no la conocía, pero él me dijo: “No, lo que pasa es que yo la estoy enamorando a ella, pero no me dice si sí o no, y yo necesito que ella me diga que sí”. Entonces yo compuse: Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? De ahí nació el tema”.

Usted iba a ser odontólogo, pero esa canción le cambió la vida...

“Sí, mi papá es odontólogo y varios hermanos míos también. Yo empecé, pero no pude seguir porque ahí entré a Los Corraleros de Majagual y empecé a viajar a Venezuela, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y no me daba”.

¿Le hubiera gustado terminar la odontología?

“Sí, claro. Yo soy técnico dental porque mi papá tenía laboratorio dental y yo me iba para allá en las tardes y ayudaba”.

¿Y hasta cuando quiere seguir cantando?

“Hasta que mi Dios lo quiera”.

¿Cuál fue la primera canción de Armando Hernández y cómo surgió? La primera canción que compuso y grabó Armando Hernández fue Morenita. Nació durante un viaje a San Andrés, cuando un comerciante y ganadero le pidió que escribiera una canción para conquistar a una mujer de la que se había enamorado en el aeropuerto de Cartagena. ¿Qué canciones interpreta Armando Hernández en sus conciertos? El repertorio incluye sus principales éxitos y clásicos de distintas etapas de su carrera. Entre las canciones que suele interpretar están Loquito por ti, Caballo viejo, La Zenaida, Celos de amor y Sin rencores, además de temas vallenatos, puyas y canciones de la época en la que integró Los Corraleros de Majagual. ¿Cuándo y dónde se presentará Armando Hernández en Medellín?