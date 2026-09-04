De sicario a mandamás de La Guajira: así fue el corto y sangriento ascenso de “Bendito Menor” en la mafia

Para Naín Andrés Pérez Toncel (“Bendito Menor”), una carrera en el delito y una vida en la farándula eran dos caras de la misma moneda, y entre las balas y los focos de las redes sociales encabezó una generación de centenials del crimen que aterrorizó a muchas comunidades en Colombia.
La confirmación de su muerte en la noche de este jueves, tras un operativo de la Policía en Riohacha, significó un alivio para los pobladores de La Guajira, a quienes mantenía intimidados a punta de homicidios, extorsiones y secuestros.
Aun así, apenas tenía 26 años de edad, por lo que su ascenso en la jerarquía criminal fue rápido y su comandancia bastante corta.
De acuerdo con fuentes judiciales, su carrera criminal comenzó a los 19 años, como sicario de la organización “los Pachenca” en La Guajira. Este grupo narcotraficante, originario de Santa Marta (Magdalena), había iniciado desde 2020 una expansión hacia ese departamento y el Cesar, peleándole las plazas de narcotráfico y extorsión al Clan del Golfo.
Tras la muerte de su fundador, Jesús María Aguirre (“Chucho Mercancía”), durante una operación policial en 2019, adoptaron el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y mutaron de ser una banda urbana a una estructura con tentáculos rurales y fuertes redes transnacionales en el Caribe.
En el conflicto contra el Clan del Golfo, “Bendito Menor” logró notoriedad por medio varios asesinatos que le dieron “prestigio” en el bajo mundo.
Así recibió la confianza para ingresar al anillo de seguridad de los máximos jefes del grupo en ese momento: los hermanos Carmen Evelio, Fredy y Danilo Castillo Carrillo, más conocidos como “Muñeca”, “Pinocho” y “Menor”, respectivamente.