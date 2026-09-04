Informe final de la MOE de la Unión Europea desmintió a Petro tras negar que hubo “voto fusil” en las elecciones

En un contundente informe final presentado recientemente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en Bogotá, el organismo internacional desmintió la existencia del denominado “voto fusil” durante las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Le puede interesar: EE. UU. confirma detalles de la visita de Marco Rubio a Colombia; también estará en Ecuador y Perú La misión concluyó que los comicios transcurrieron dentro de un marco de normalidad institucional y que “en ningún momento hemos visto en riesgo las elecciones en Colombia”, echando a la tierra una de las narrativas centrales más proclamadas por el expresidente Gustavo Petro tras los resultados de la votación.

Las instituciones colombianas resistieron y el resultado en las urnas fue legítimo. FOTO: Colprensa

Normalidad democrática frente a la polarización

El jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, destacó la solidez de las instituciones del país. “Las instituciones democráticas colombianas demostraron su fortaleza frente a la desinformación, la polarización y la expansión de los grupos armados ilegales. Colombia celebró unas elecciones transparentes, pacíficas y bien organizadas”, declaró el observador.

A pesar de registrar tensiones vinculadas a la violencia y a la presencia de grupos armados ilegales, el organismo descartó que estos factores hayan impedido o alterado el libre desarrollo de la voluntad popular.

🔴 COMUNICADO DE PRENSA 🔴

La MOE UE recomienda transparencia en las redes sociales y en la financiación de las campañas electorales



La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó hoy su informe final sobre las elecciones generales de 2026, con 15... pic.twitter.com/KvlpMkdC3L — MOE UE Colombia 2026 (@moeuecolombia26) September 3, 2026

La controversia por los “bots” y el “tecnofascismo”

Frente a las conclusiones europeas, el expresidente Gustavo Petro reaccionó este viernes 4 de septiembre mediante su cuenta de X para desacreditar los señalamientos de sus opositores, al tiempo que insiste en la hipótesis de una alteración algorítmica. “Aquí las mentiras abelardistas hablan del voto fusil que no existió y cuando los fusiles ilegales son los del narcotráfico. Pero lo que sí hubo fue centenares de miles de votos robots, bots y votos de algoritmo”, aseveró el exmandatario. En un intento por internacionalizar su reclamo tras la victoria del movimiento Defensores de la Patria con Abelardo de la Espriella, Petro trasladó su tesis a un foro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Allí sostuvo que una red de dos millones de bots intervino para manipular el resultado e intentó proyectar la advertencia hacia México y Brasil, calificando la supuesta maniobra como una red de “tecnofascismo”. En su exposición, en la que involucró referencias al Departamento de Estado de EE. UU., al secretario Marco Rubio y al mandatario Donald Trump, el exjefe de Estado no presentó pruebas públicas ni detalló las estructuras tecnológicas tras la presunta operación.

Las 15 recomendaciones de la MOE y los retos normativos

Más allá de la controversia política, el informe de la MOE UE —fruto del trabajo de cerca de 150 observadores desplegados entre enero y julio— presentó 15 recomendaciones clave para actualizar un marco electoral calificado como rezagado y disperso. Entre las propuestas sobresale la regulación a las plataformas digitales para transparentar la pauta política, elevar al 50 % la cuota de participación femenina en el Congreso con alternancia de género e independizar el cálculo de curules del censo de 1985.

El organismo también instó a reformar las normas que impidieron votar a más de 250.000 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad tras el cierre del censo electoral, así como obligar la rendición de cuentas en la plataforma Cuentas Claras para evitar el ingreso de dinero ilícito a las campañas. También le puede interesar: ¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo Bloque de preguntas y respuestas