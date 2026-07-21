Tribunal ratificó condena por trágica explosión de un poliducto que dejó dos muertos en Copacabana

El Tribunal Administrativo de Antioquia dejó en firme una condena en contra de los constructores de la vía Niquía - El Hatillo por su responsabilidad en el trágico estallido de un poliducto que cobró la vida de dos personas y dejó otras ocho heridas hace casi dos décadas en Copacabana.
Tras un largo proceso judicial, la justicia les ordenó a los involucrados, entre los que se encuentran varios entes locales, reparar a la familia de una de las víctimas.
La tragedia en Copacabana se desencadenó hacia las 6:30 de la noche del viernes 3 de agosto de 2007, cuando un operario de una retroexcavadora reventó por accidente un gran tubo de Ecopetrol usado para el transporte de combustible.