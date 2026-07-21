Tribunal ratificó condena por trágica explosión de un poliducto que dejó dos muertos en Copacabana

El Tribunal Administrativo de Antioquia dejó en firme una condena en contra de los constructores de la vía Niquía - El Hatillo por su responsabilidad en el trágico estallido de un poliducto que cobró la vida de dos personas y dejó otras ocho heridas hace casi dos décadas en Copacabana. Tras un largo proceso judicial, la justicia les ordenó a los involucrados, entre los que se encuentran varios entes locales, reparar a la familia de una de las víctimas. La tragedia en Copacabana se desencadenó hacia las 6:30 de la noche del viernes 3 de agosto de 2007, cuando un operario de una retroexcavadora reventó por accidente un gran tubo de Ecopetrol usado para el transporte de combustible.

Instantes después de la ruptura, el líquido se encendió y generó una gigantesca explosión que estremeció a los habitantes de ese municipio del norte del Valle de Aburrá. El accidente ocurrió en plena troncal de Occidente, a pocos metros del Parque de Comfama de Copacabana y del estadero Cocorolló. En contexto: Condenan a 3 entidades de Antioquia por explosión de poliducto que causó la muerte de un conductor hace 17 años En aquel entonces, en la zona se adelantaban los trabajos de ampliación de esa importante vía, para que fuera de doble calzada.

Ubicación del sitio de la explosión. Archivo El Colombiano

Según reconstruyeron testigos de la emergencia, la explosión sacudió a varias casas de la zona y generó un gran incendio forestal que iluminó el cielo nocturno durante varias horas. “Yo estaba en la parte de atrás cuando sentí la explosión. Estamos vivos de milagro”, narró a este diario en aquel entonces Yeiron Montoya, uno de los habitantes del barrio Ancón que resultó afectado. Los reportes de los organismos de socorro dieron cuenta de un saldo de por lo menos diez personas heridas y una conflagración que obligó al despliegue de cinco máquinas de los bomberos de Copacabana, Bello y Medellín. Inicialmente los heridos fueron valorados por médicos del Hospital Santa Margarita de Copacabana, desde donde se indicó que varios lesionados tenían entre el 70% y el 80% de su cuerpo con graves quemaduras, por lo que fueron trasladados a hospitales de mayor nivel de complejidad en Medellín. Lea también: Ladrones tienen azotada la vía Barbosa - Hatillo (Antioquia), pero ya les siguen la pista La mayor parte de los heridos fueron los ocupantes de un microbús, dos camionetas y un automóvil pequeño que pasaban por el sitio justo en el momento del estallido. En las imágenes captadas por este diario, quedó plasmada la magnitud de las llamas, los daños que sufrieron varias casas y un gran derrame de combustible que tardó varios días en limpiarse.

Durante varios días se realizaron trabajos de limpieza con el fin de borrar todo rastro del combustible. FOTO: Juan Antonio Sánchez

En cuanto a las víctimas, los dos casos más graves fueron el de una mujer identificada como Claudia Liceth Mejía Calle, de 34 años, y un hombre identificado como Carlos Alejandro Burgos, de 41 años. Al ser los heridos más graves, ambos fueron trasladados al Hospital San Vicente en Medellín, en donde posteriormente fallecieron. En medio de la emergencia, desde los primeros momentos comenzaron a surgir versiones que responsabilizaban a la empresa constructora, señalándola de haber desoído las recomendaciones de Ecopetrol, que desde antes del comienzo de las obras ya había advertido de que por allí pasaba un poliducto y de que las excavaciones debían hacerse con sumo cuidado. Le puede interesar: Rifirrafe en Copacabana, Antioquia, ¿por qué no han entregado su parque principal? También aparecieron suspicacias alrededor de la licencia ambiental del proyecto, dado que el accidente ocurrió precisamente cuando cursaba una controversia entre los constructores y los habitantes del sector por un cambio en el trazado de la vía que fue duramente criticado. El proceso judicial que se dirimió recientemente fue iniciado por la familia de Carlos Alejandro Burgos, que demandó al Consorcio Hatovial y a otras entidades como la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Dentro de los principales argumentos de la familia estaba que la concesión ya había sido informada previamente por Ecopetrol de los riesgos que implicaba el paso del poliducto por la zona, insistiendo en que la petrolera se había incluso puesto a disposición de los constructores para enviar expertos que acompañaran los trabajos y hasta advirtió que los movimientos de tierra se hicieran de forma manual y no con maquinaria pesada.

Una de las viviendas afectadas por el incendio ocurrido en Copacabana en 2007-FOTO: Juan Antonio Sánchez