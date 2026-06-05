Esto pasaría si gana el voto en blanco a la presidencia en segunda vuelta: le contamos

Luego de haber votado entre los candidatos a presidente en primera vuelta el pasado 31 de mayo, en el segundo round que será el próximo domingo 21 de junio de 2026, Colombia definirá su rumbo político en una de las jornadas electorales más polarizadas de su historia reciente. Le puede interesar: Petro, sin argumentos: jueces validaron el 100% del escrutinio presidencial y reclamaciones no superaron el 0,7 % Los ciudadanos deberán elegir en segunda vuelta entre dos modelos de país radicalmente opuestos: el del izquierdista Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, y el del derechista Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

En segunda vuelta, el voto en blanco es una casilla adicional que se contabiliza de forma independiente y sus resultados no se le suman a ningún candidato. FOTO: El Colombiano y Colprensa

Sin embargo, en medio del ambiente de confrontación tras los resultados de la primera vuelta, ha crecido un interrogante clave entre los electores en Colombia: ¿qué pasaría si la mayoría opta por el voto en blanco? La respuesta de la autoridad electoral es tajante y desmiente cualquier expectativa de cambio de candidatos en el tablero: el ganador se definirá de manera estricta entre los dos aspirantes en contienda, sin importar cuántos ciudadanos marquen la casilla en blanco.

Un veredicto que al final es simbólico

Ante los constantes debates ciudadanos y la desinformación en las redes, la Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que un triunfo del voto en blanco no obligará a repetir las votaciones presidenciales ni alterará el desenlace legal del balotaje. En este escenario definitivo, dicha alternativa carece por completo de alcance jurídico.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguraron desde la Registraduría en un comunicado emitido para despejar dudas al momento de ir a las urnas. La entidad ratificó que el voto en blanco “es una casilla adicional que se contabiliza de forma independiente y que los resultados de este no se le suman a ningún candidato”. Bajo esta regla de juego, el veredicto del próximo 21 de junio se inclinará, indefectiblemente, a favor de los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos válidos frente a su rival directo.

El antecedente de la primera vuelta: así fue la contienda entre Abelardo y Cepeda

Esta aclaración llega en un momento de máxima tensión, luego de una primera vuelta celebrada el pasado domingo 31 de mayo que evidenció un país dividido y dejó por fuera a las fuerzas tradicionales de centro y derecha moderada.

El próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTO: Registraduría Nacional

Durante esa primera cita, Abelardo de la Espriella se posicionó a la cabeza de los resultados con un 43,74 % de los apoyos, equivalente a 10.361.499 sufragios. Por su parte, Iván Cepeda Castro aseguró su tiquete a la segunda vuelta al registrar el 40,90 % de la votación, consolidando un caudal de 9.688.361 respaldos. Muy rezagados en el consolidado oficial se ubicaron la senadora Paloma Valencia, con un 6,92 % (1.639.685 votos), y Sergio Fajardo, quien alcanzó el 4,26 % (1.009.073 votos). Este miércoles 3 de junio, la Registraduría confirmó que jueces validaron el 100 % del escrutinio presidencial y las reclamaciones no superaron el 0,7 %. En esa jornada, el voto en blanco ya se había manifestado de forma minoritaria con 406.970 sufragios, representando apenas el 1,71 % del total de una participación ciudadana que alcanzó niveles históricos.

Del voto en blanco al nulo: las diferencias esenciales

Con el propósito de garantizar la transparencia y el correcto ejercicio del derecho al sufragio, la autoridad de la organización electoral precisó además los límites conceptuales entre las opciones que no favorecen a las fórmulas inscritas en el tarjetón. Esto se debe a que suelen generarse confusiones contables el día del escrutinio general. “El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, puntualizó la entidad del Estado.