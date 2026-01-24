La nueva jugada de Benedetti en Palacio y otros secretos en De Buena Fuente

El presidente Gustavo Petro está muy solo en la Casa de Nariño. Esta semana decidió, para los últimos meses de su mandato, rodearse de perfiles de poca relevancia nacional, pues en su círculo siempre ha habido gente con líos. Hace un par de días se conoció que el cargo directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) será ocupado por Nhora Mondragón, la sexta en el cargo en tres años y medio. Se trata de una administradora de empresas que trabajó muy de cerca con Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali. “Le manejaba todo lo administrativo allá”, dice una fuente del Pacto Histórico. Resulta que Mondragón terminó trabajando en el Ministerio del Interior y por su capacidad de trabajo y por ser un perfil no tan político, el ministro Armando Benedetti se la recomendó para el cargo en Presidencia. Aunque están alejados el jefe de Estado y el ministro de la política, fuentes dicen que “le está dando el margen de duda y lo necesita para las elecciones”.
