Los audios que enlodarían a Zuluaga por dineros de Odebrecht

Y es que justo cuando su condena parecía inminente, Arizabaleta firmó un principio de oportunidad y se comprometió con la Fiscalía a entregar material tan valioso como para que le otorgaran total impunidad y de paso enlodaran a Óscar Iván Zuluaga que ya fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Cuando el barco de Odebrecht comenzó a hundirse y de paso destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, Daniel García Arizabaleta , exdirector del Invías, sabía que muchos iban a saltar para no ponerle el pecho a la justicia, pero que aun así varios quedarían salpicados.

A lo que el excandidato le respondió que sí y que le dijo “padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico”, y el padre acudió a un consejo para Zuluaga.

“Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia. Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”, afirmó el sacerdote, según Zuluaga.

En medio de su conversación de fe católica, el excandidato aprovechó para tratar de tranquilizar a García Arizabaleta asegurándole que podía confiar en él y que “desde ningún punto de vista esto tiene efectos administrativos, sancionatorios o penales en el caso suyo. A quienes puede afectar es a David, representante legal, y a Óscar Iván, candidato (...) tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento”.

Sin embargo, al parecer, Arizabaleta no le creyó y grabó los audios. Y es que su astucia se despertó a raíz de una supuesta amenaza que vendría implícita en un mensaje del abogado de su exjefe político, Jaime Granados, cuando dijo que su cliente no debería estar siendo investigado, que el enlodado era Arizabaleta. En ese momento fue cuando el exfuncionario decidió grabar los dos audios para tenerlos como pruebas para el momento en que todo se fuera en su contra.