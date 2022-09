“¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra Fuerza Pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!”, publicó Polo Polo.

Frente a esto, desde Estados Unidos, Petro se pronunció y dijo que “están en su derecho, el problema es que ellos ocasionaron el problema”, dijo el mandatario y luego agregó que: “Dejaron que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales del petróleo, cara, en época de precios altos, y vendiera a mitad de su valor sin ningún mecanismo para compensar esa pérdida de utilidades: un subsidio real al consumidor de gasolina que ahora toca rehacer porque las utilidades de Ecopetrol son la fuente para financiar la educación y la salud pública”. Con esto también hizo referencia a lo que algunos militantes de su proyecto han calificado como errores del expresidente Duque.