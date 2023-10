“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo uno de los motociclistas que denunció la posible irregularidad de la agente.

Entérese: Al final sí habrá metro gratis el día de las elecciones

En efecto, en las imágenes difundidas se observa que la motocicleta era una Pulsar NS de colores blancos y negros. Sin embargo, en la parte inferior del tanque tenía pegados varios stickers: de ese argumento se pegó la agente.

“Tiene verde, naranja, amarillo, rojo. Aprenda colores”, le respondió la policía y le señaló al conductor las calcomanías.