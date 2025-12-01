x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Tras casi 11 horas, reabrieron la Autopista Medellín–Bogotá

La vía que conecta al Oriente con la capital antioqueña estuvo cerrada por caída de material.

  • Así estuvo durante toda la noche la vía cerca del Alto de la Virgen a raíz de la caída de material. FOTO: Cortesía
    Así estuvo durante toda la noche la vía cerca del Alto de la Virgen a raíz de la caída de material. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Luego de casi 10 horas de haber sido cerrada por la seguridad de quienes por allí transitan, la concesión vial Devimed reabrió el paso por la Autopista Medellín–Bogotá a la altura del Alto de La Virgen.

Cabe recordar que cerca de las 8:30 p.m. la concesión vial debió declarar el cierre total de estar arteria a la altura del kilómetro 14, debido a la caída de material rocoso desde las laderas.


Le puede interesar: La autopista Medellín-Bogotá está en los rines: 4.000 accidentes en un año y la reparación sigue en vilo


La situación afectó a ambas calzadas, las cuales debieron quedar cerradas durante toda la noche.

La situación tuvo gran impacto entre quienes a esas horas buscaban retornar a la capital antioqueña luego del fin de semana de inicio de Navidad. Por ello, vías alternas como Las Palmas presentaron alto flujo vehicular.

Cerca de las 7:00 a.m., los ingenieros de la Concesión autorizaron el paso de vehículos. Se espera que en el transcurso del día se confirme si la apertura es definitiva o temporal.

Lea aquí: La Medellín-Bogotá, ¿autopista nacional o calle principal de Guarne?

Eso sí, desde Devimed indicaron que la montaña continuará siendo monitoreada. Y, en caso de registrarse lluvias, la vía se volverá a cerrar de manera preventiva.

