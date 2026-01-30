Propuesta de reforma busca que alcaldes, fiscales y procuradores no puedan hacer “trampolín” a la Presidencia, ¿en qué consiste?

Durante los últimos 30 años, Bogotá ha dejado de ser una prioridad gerencial para convertirse en el “mayor activo publicitario” de quienes aspiran a la Casa de Nariño. Bajo esta premisa, el abogado David Cote presentó este viernes 30 de enero los argumentos históricos para reformar el Artículo 197 de la Constitución.
Le puede interesar: Cristo entra en consulta de la izquierda, pero pone condiciones: “El único propósito no puede ser la continuidad del Gobierno Petro”
La iniciativa, conocida a través de un comunicado expuesto por el litigante, busca evitar que la Alcaldía Mayor de Bogotá siga siendo utilizada como una plataforma de “vanidades personales” y exige un compromiso real con la capital.