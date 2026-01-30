Propuesta de reforma busca que alcaldes, fiscales y procuradores no puedan hacer “trampolín” a la Presidencia, ¿en qué consiste?

Durante los últimos 30 años, Bogotá ha dejado de ser una prioridad gerencial para convertirse en el “mayor activo publicitario” de quienes aspiran a la Casa de Nariño. Bajo esta premisa, el abogado David Cote presentó este viernes 30 de enero los argumentos históricos para reformar el Artículo 197 de la Constitución. Le puede interesar: Cristo entra en consulta de la izquierda, pero pone condiciones: “El único propósito no puede ser la continuidad del Gobierno Petro” La iniciativa, conocida a través de un comunicado expuesto por el litigante, busca evitar que la Alcaldía Mayor de Bogotá siga siendo utilizada como una plataforma de “vanidades personales” y exige un compromiso real con la capital.

Palacio Liévano (sede del Gobierno Distrital). FOTO: Alcaldía de Bogotá

¿Tres décadas de ambiciones personales?

De acuerdo con la exposición de Cote, la capital —que cuenta con 8.4 millones de personas, según la Cámara de Comercio de Bogotá— ha sido víctima de un patrón de conducta transversal que ignora las necesidades urbanas en favor de las aspiraciones electorales. La lista de los mandatarios en Colombia que han utilizado el cargo de alcalde en la capital como escala técnica hacia la presidencia abarca todo el espectro político de los últimos 30 años. - Antanas Mockus (1997): renunció a su cargo para lanzarse a la Presidencia en 1998, dejando la gestión local inconclusa. Tema que en su momento le costó varias criticas. - Lucho Garzón y Clara López: utilizaron la visibilidad del Palacio Liévano (sede del Gobierno Distrital) para proyectarse nacionalmente en las contiendas de 2010 y 2014, respectivamente. - Gustavo Petro: su administración en la alcaldía (2012-2015) funcionó como catapulta directa mediante la polarización, siendo el rostro más visible de la izquierda, logrando la presidencia en 2022.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty

- Enrique Peñalosa: su gestión en Bogotá fue el eje central de su discurso para la candidatura de 2014, el cual en algunos temas ha vuelto a utilizar para su campaña en este 2026. - Claudia López: es la prueba más reciente. Tras gobernar entre 2020 y 2023, para darle paso a Carlos Fernando Galán, López inscribió su candidatura para aspirar a la presidencia este 2026. ”El patrón es evidente y transversal. De izquierda a derecha, han visto a Bogotá como un escalón, no como una meta. Cuando un alcalde gobierna pensando en la Casa de Nariño, las decisiones técnicas se vuelven decisiones de marketing político. Eso le ha costado billones a la ciudad en obras inconclusas y promesas vacías”, afirmó Cote.

David Cote, abogado. FOTO: Tomada de redes sociales @davidgerardocote

Y es que la crisis de gobernabilidad tendría efectos económicos directos. David Cote señaló que el fracaso de la Línea 2 del Metro, recientemente declarada desierta, es el resultado de priorizar la imagen sobre la ingeniería. “El ejemplo más reciente es la Línea 2 del Metro, declarada desierta. Claudia López aceleró irresponsablemente la licitación sin rigor técnico, solo para dejar la placa puesta antes de iniciar su gira presidencial. El ego de un candidato no puede estar por encima de la ingeniería de la ciudad”, explicó el abogado.

La propuesta: inhabilidad y “enfriamiento”