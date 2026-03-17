Frente frío pone en alerta a varias regiones por lluvias y ráfagas de viento; estas son las zonas en riesgo

Si bien el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) tiene las alertas encendidas por el eventual desarrollo de un Fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año –cuando se prevé un aumento de las temperaturas–, desde ya prendió las alarmas por un frente frío que desatará lluvias y vientos a lo largo del país. Según el pronostico del organismo, entre este martes y el próximo viernes 20 de marzo se presentarán lluvias en varias zonas del país, particularmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe. El nuevo frente frío, que tiene como origen Norteamérica, afectaría con mayor severidad justamente esta última región. Entérese: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias Por ello, las alertas están puestas en departamentos como Atlántico, La Guajira, Magdalena, Sucre y Córdoba, así como áreas insulares del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Adicionalmente, el Ideam señala que las precipitaciones –que se sentirán con mayor fuerza este martes 17 y el jueves 19 de marzo–, estarán marcadas por nubosidad y ráfagas de viento. No se descarta tampoco que el frente frío pueda afectar también regiones como la Pacífica y sectores específicos de la Amazonía. Amplíe la noticia: IDEAM advierte posible fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026

Previamente, la entidad llamó la atención por la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño se desarrolle en Colombia durante la segunda mitad de 2026. Aunque aún es temprano para confirmar oficialmente el evento, las autoridades ambientales iniciaron un proceso de seguimiento preventivo y socialización del posible escenario climático. La alerta fue emitida en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que explicó que varios centros internacionales de predicción climática han detectado señales en el sistema océano-atmósfera que apuntan a una transición hacia condiciones asociadas a este fenómeno.

Según las proyecciones actuales, existe una alta probabilidad de que el evento se consolide entre junio y agosto de 2026, con la posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta finales del año. Por esta razón, las autoridades comenzaron a preparar a las instituciones y a las regiones para enfrentar posibles cambios en el comportamiento del clima. La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, manifestó que, aunque todavía no se ha declarado oficialmente el fenómeno, el aumento en la temperatura del océano Pacífico es una señal que obliga a activar mecanismos de prevención. Puede leer: Alemania, Noruega y Reino Unido firmaron acuerdo para luchar contra la deforestación en Colombia, ¿en qué consiste? Los análisis del Ideam indican que el monitoreo del Pacífico ecuatorial muestra un calentamiento progresivo durante los últimos meses. Los modelos climáticos señalan que las anomalías de temperatura en la región conocida como Niño-3.4 podrían alcanzar cerca de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial del fenómeno.

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