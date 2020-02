Procuraduría suspende al gerente del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó

Carlos Enrique Palacios Perea, gerente del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), fue suspendido del cargo durante tres meses por la Procuraduría General de la Nación. Según la entidad, Palacio habría tenido varias omisiones en su cargo, que habrían llevado a que hubiera “una deficiente prestación de los servicios de salud”.

“Al parecer el investigado no cumplió de forma eficaz y eficiente con sus obligaciones, toda vez que el hospital no está prestando el servicio de manera adecuada y los usuarios no tienen garantizado el derecho fundamental a la salud en condiciones de oportunidad y continuidad”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Durante una visita de la Secretaría de Salud del departamento se habrían evidenciado irregularidades en el talento humano, deficiencias en la infraestructura, mobiliarios en mal estado, medicamentos e insumos vencidos, presencia de roedores en las instalaciones, entre otras.

“Se encontró que el servicio de urgencias no está cumplimiento con el estándar de talento humano, teniendo en cuenta que las enfermeras no cuentan con soporte vital básico y avanzado, los contratos no están vigentes, y los especialistas de cirugía y pediatría están registrados como médicos generales”, agregó la Procuraduría.

Desde hace varios días, el único hospital público del departamento que presta medicina especializada no tiene especialistas. Los 42 profesionales, entre los que se cuentan pediatras, ginecólogos, oftalmólogos, ortopedistas y psiquiatras, decidieron suspender sus servicios “debido a la insuficiencia de medicamentos e insumos básicos”, así como por falta de pago de salarios.