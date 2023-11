Así como también indagará si habría más funcionarios implicados en el caso –y que aún no han sido denunciados– y si estos, después de conocer los casos de denuncia, no habrían dado el respectivo trámite a los señalamientos en contra de Cante Céspedes, sino que habrían optado por guardar silencio y no darle celeridad al proceso dentro de la institución.

“Se atrevió a tocarme, me jaló la camisa hacia abajo para decirme hasta donde tenía el escote. Después me dijo que fue un malentendido. Me tocó las manos, violando mi espacio personal, para decirme que no pasaba nada”, relató una de las mujeres y dijo que esto habría sucedido mientras el funcionario opinaba sobre su apariencia.

Otra de ellas aseguró que un día en medio de una reunión, para llevar a cabo un operativo, se refirió a su cuerpo en repetidas ocasiones. “Comentando sobre un operativo, en el que según él había que bajar en un helicóptero en cuerda, dijo: ‘Uy, ¿ustedes se imaginan a ella bajando en hilo por un tubo?’. Mis compañeros se apenaron y yo quedé inmóvil”, relató.

También señalaron que el funcionario, al parecer, suele quejarse porque van en ropa casual. “Nos dice a gritos que se puede prestar para malos entendidos, pero siempre hacía comentarios sobre la ropa que llevamos. ‘Estás como para...’, ‘Hermosa’, ‘Me encantan esas rayitas’, y demás”, afirmó otra de las víctimas.