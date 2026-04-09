Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por ofrecer beneficios judiciales a ‘Papá Pitufo’

Por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez.

De acuerdo con el órgano de control, la decisión se toma en medio del conocimiento de dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el exdirector del DNI y el abogado de ‘Pitufo’.

El escándalo inició luego de que el pasado domingo, 5 de abril, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara unos audios que mostrarían que se realizaron unas reuniones entre Lemus y el abogado del ‘zar del contrabando’, Luis Felipe Ramírez.

En el comunicado de la Procuraduría se determinó que en esos encuentros el abogado Ramírez le “indicó al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”.

Como parte de la recolección de pruebas, el órgano de control le solicitó a la Fiscalía informar si adelanta alguna investigación relacionada con los audios de dichas reuniones.

En caso de ser así, pidió que se practique una inspección disciplinaria al despacho donde se esté adelantando el proceso.