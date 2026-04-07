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Así será la primera cárcel para indígenas que se construye en el Cauca

Tendrá capacidad para 500 internos y se espera que entre en operación en febrero de 2028.

  • La cárcel tendrá capacidad para 500 privados de la libertad. Imagen de referencia. FOTO: cortesía UdeA
    La cárcel tendrá capacidad para 500 privados de la libertad. Imagen de referencia. FOTO: cortesía UdeA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Colombia avanza en la construcción de la primera colonia agrícola para población indígena, un proyecto que no solo busca aliviar el hacinamiento carcelario, sino también responder a las particularidades culturales de estas comunidades.

La obra está ubicada en la vereda El Tablazo, en el municipio de Silvia (Cauca), con una inversión cercana a los 58.000 millones de pesos y una capacidad para 500 internos, lo que permitiría absorber cerca del 30 % de la población indígena privada de la libertad en el país, según información revelada por El Tiempo.

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El modelo, además, incorpora como componente clave la articulación entre la jurisdicción indígena y el sistema penitenciario tradicional. La colonia está pensada para reconocer el rol de las autoridades indígenas como instancias de justicia dentro de sus comunidades, lo que abre la puerta a un esquema de reclusión más acorde con sus usos y costumbres.

Se espera que entre en operación en febrero de 2028. Pero, más allá de su impacto en la descongestión, el modelo incorpora elementos propios de la justicia indígena. Uno de ellos será la presencia de espacios como la tulpa, entendida como el fogón sagrado donde se reúne la comunidad para transmitir la palabra, orientar decisiones, resolver conflictos y fortalecer la memoria ancestral.

El centro también contempla el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios, diseñados y ejecutados de la mano con comunidades indígenas del Cauca, con el objetivo de que los internos mantengan un vínculo activo con sus prácticas tradicionales y su territorio.

Adicionalmente, se prevé la posibilidad de traslados temporales para el cumplimiento de sanciones propias de la jurisdicción indígena, como amonestaciones, trabajos comunitarios o rituales de perdón, en un intento por articular este sistema con el penitenciario nacional.

Con este enfoque, la colonia no solo sumará cupos al sistema carcelario, sino que también plantea una forma distinta de entender la privación de la libertad, más alineada con las dinámicas culturales de estas comunidades, mientras contribuye a aliviar uno de los principales problemas estructurales del país como el hacinamiento en las cárceles.

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