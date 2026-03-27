Autoridades verifican si ‘Iván Mordisco’ cayó en bombardeo en el que habría sido abatida ‘Lorena’, su pareja sentimental

Seis integrantes de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ fueron abatidos en el corregimiento de Pacoa, departamento del Vaupés, en una operación coordinada por el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, así como la Policía Nacional. Las autoridades están verificando si alguno de esos cuerpos corresponde al jefe de la estructura delincuencial.
El operativo estuvo enmarcado en el ”Plan Ayacucho Plus”, que dejó como resultado un golpe contra la estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad del alzado en armas, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández.
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