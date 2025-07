Esa candidatura incomodó bastante en la medida en que él no respetó en ningún momento esa decisión y comenzó una campaña de carácter individual. Lo cierto es que él no se puede autopostular. Eso está establecido en la ley de bancadas y podría tener unas consecuencias jurídicas contrarias. Es una postulación sin legitimidad.

¿Qué puede ofrecer usted como presidente de la Cámara a diferencia de los demás candidatos?

Primero que todo el respeto al derecho, tanto de los congresistas como de sus bancadas. También un buen conocimiento de la Ley Quinta y del Código Ética. Pero también ofrezco carácter e independencia. Me considero un liberal de avanzada. Vengo de la escuela de Carlos Holmes Trujillo y soy un socialdemócrata. Yo soy progresista en el fondo.

Incluso, al interior de la bancada he defendido posiciones del Gobierno, pero hoy descalifican mi nombre. Eso sí, no voy a negar nunca mi relación política durante más de 30 años con Dilian Francisca Toro. Ella es una líder del partido en Valle del Cauca. Eso no lo voy a desconocer porque soy un tipo de principios y no soy vergonzante.

Lo otro que no voy a cambiar es mi visión de una sociedad más justa y equitativa en la que se pueda construir a partir del Estado social de derecho las reivindicaciones sociales. Si el Gobierno presenta iniciativas de este calibre siempre las acompañaré. Insisto, ofrezco garantías para que la Cámara funcione de la manera menos traumática.