Contraloría defiende cifra de deuda de EPS: $32,9 billones, no $100 billones como afirma Petro

Rodríguez Becerra explicó que esta cifra corresponde a un corte de diciembre de 2024 y no tiene en cuenta el comportamiento de la deuda durante este año . “ No puedo ni argumentar ni sustentar la cifra de $100 billones que da el señor presidente de la República”, señaló. Aseguró que, aunque las cifras del presidente, Gustavo Petro, se basan en un análisis más amplio, la Contraloría ha trabajado con datos concretos de las 29 EPS evaluadas.

En su intervención, el Contralor destacó que el informe de la Contraloría es de carácter técnico y subrayó la importancia de que las intervenciones en las EPS se realicen para mejorar la calidad en la prestación del servicio, más allá de los debates políticos. “Flaco favor se hace cuando estas discusiones, sobre todo las que tienen que ver con la vida de los pacientes, se colocan un tinte político”, afirmó.

Rodríguez Becerra también informó que la Dirección de Información y Análisis de la Contraloría realizó una visita a la Nueva EPS debido a la falta de información solicitada por el organismo. “No me ha llegado la información”, comentó, subrayando la necesidad de mantener un enfoque técnico y riguroso en el análisis de la deuda del sector salud.

Conozca: Las 5 imprecisiones de Petro en su alocución sobre el sector salud

En paralelo, el presidente Petro cuestionó el informe de la Contraloría, señalando que la deuda real de las EPS supera los $100 billones, cifra que considera más ajustada a la realidad económica.

Petro argumentó que el informe no tuvo en cuenta la inflación ni la devaluación del peso en años anteriores y sugirió que las estimaciones de la deuda no fueron actualizadas conforme a parámetros económicos básicos. “El informe está mal, no tienen economistas”, dijo el mandatario.

Además, Petro resaltó que las EPS intervenidas han logrado reducir su deuda con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), mientras que las no intervenidas han duplicado su deuda en el último año.