El canciller Álvaro Leyva tuvo que escoger entre dos males: adjudicar un contrato en una licitación que estaba bajo el ojo del huracán por presuntos favorecimientos a una multinacional, o declararla desierta y arriesgar al país a un inédito desabastecimiento de visas y pasaportes.

Finalmente, Leyva se decidió por la segunda opción y dejó el proceso libre de señalamientos, pero con una gran posibilidad de que Colombia enfrente varias semanas sin poder imprimir ni entregar esos documentos oficiales.

En efecto, el actual contrato para la impresión, personalización y distribución de pasaportes está a cargo de Thomas Greg & Sons y vence el próximo 2 de octubre.

Sin embargo, y como represalia por no recibir el jugoso contrato de nuevo siendo la única oferente en la frustrada licitación, la multinacional anunció que no solo no seguiría imprimiendo pasaportes a partir de esa fecha, sino que demandará a la Nación por alrededor de $100.000 millones por no adjudicarles el contrato pese a que “llegaron a la etapa final y cumpliendo todos los requisitos”.

Le puede interesar: Cancillería alista urgencia manifiesta tras declarar desierta licitación de pasaportes, ¿qué puede pasar?

Si ese panorama se cumple, la Cancillería se enfrentaría a un grave problema básicamente porque ese negocio de visas y pasaportes lo ha dominado durante los últimos 17 años Thomas Greg y no hay ninguna otra empresa en el país con la capacidad técnica y administrativa de asumir esa responsabilidad en tan poco tiempo.

Así lo reconocieron por lo menos dos de las antiguas oferentes de ese contrato que, por supuesto, tienen mucho conocimiento en el tema. “Te digo que no hay ninguna posibilidad de que una empresa nacional retome el servicio en tampoco tiempo. Es técnicamente inviable”, dijo una fuente de una compañía extranjera que pidió no ser citada.

Y es que, según datos obtenidos por EL COLOMBIANO, Thomas Greg & Sons imprime actualmente entre 170.000 y 180.000 libretas de pasaporte al mes, una cantidad muy alta que exige de una serie de máquinas especializadas difíciles de conseguir en Latinoamérica.

Pese a eso, este diario también conoció que el canciller tiene varias salidas entre las que se incluye la posible colaboración de otros países para evitar el desabastecimiento de esos importantes documentos oficiales.