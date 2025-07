El plan del fin de semana es la Feria Aeronáutica: sepa cuál es la programación

Para quienes van en su carro, no olviden que se harán recorridos en un solo sentido el sábado y domingo, en dirección Rionegro-Medellín, por el Túnel de Oriente, entre las 5:00 y las 10:00 p.m., mientras que por la variante a Palmas será entre las 5:00 y las 9:00 p.m.

Además, quienes no quieran llevar su carro para evitar problemas con los parqueaderos y las congestiones, por 63.000 pesos podrán adquirir su boletería para subir a este evento desde las estaciones Madera y Exposiciones. Este pago incluye el viaje de regreso y los buses saldrán cada hora, desde entre las 7:00 y las 11:00 a.m., desde estas dos estaciones del metro. Para el regreso habrá viajes que partirán desde el aeropuerto.

10:30 a 11:30 a.m.: Panel mujeres líderes en la aviación.

10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Rueda de negocios y relacionamiento.

9:00 a 10:00 a.m.: Conversatorio Industria de aviación y sostenibilidad.

4:05 a.m.: Equipo acrobático Arpía 51.

3:20 p.m.: Show de paracaidismo Águilas de Gules y The Wings of Blue.

11:30 a.m.: Dardos aviones KFir.

10:50 a.m.: Show aéreo internacional.

10:15 a.m.: Grupo de operaciones especiales aéreos.

2:00 a 2:45 p.m. y 3:00 a 3:45 p.m.: Demostración de capacidades UAS (Sistema de aeronaves no tripuladas) y C-UAS (Sistema antidrones).

10:00 a 10:45 a.m. y 11:00 a 11:45 a.m.: Carrera de drones.

12:05 p.m.: Show paracaidismo Águila de Gules y The Wings of Blue.

11:35 a.m.: Escuadrilla Texan II T-6.

11:00 a.m.: Viper demo team aviones F-16.

10:35 a.m.: Show aéreo internacional.

10:15 a.m.: Dardos aviones KFir.

Espectáculos:

10:15 a.m.: Show paracaidismo Águila de Gules y The Wings of Blue.

11:00 a.m.: Grupo de operaciones especiales aéreos.

11:35 a.m.: Viper Demo Team aviones F-16.

12:10 p.m.: Show aéreo internacional.

12:30 p.m.: Dardos aviones KFir.

2:45 p.m.: Escuadrilla Texan II T-6.

3:20 p.m.: Dardos aviones KFir.

3:40 p.m.: Show aéreo internacional.

4:05 p.m.: Viper Demo Team aviones F-16.

4:40 p.m.: Equipo acrobático Arpía 51.

6:50 p.m.: Show de drones.