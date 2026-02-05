¿Por qué la captura de Alex Saab aumenta la presión sobre el candidato De la Espriella?

La reciente recaptura de Alex Saab volvió a sacudir el tablero político colombiano, no solo por el peso del personaje dentro del engranaje financiero del chavismo, sino por las consecuencias colaterales que su nombre sigue teniendo en Colombia. Entre ellas, el impacto directo sobre Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial y figura visible de la derecha, cuya trayectoria profesional quedó inevitablemente ligada durante años a la del empresario barranquillero.
