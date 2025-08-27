¿Por qué Interpol aún no emite circular roja contra Carlos Ramón González? Esto se sabe

La circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro imputado por corrupción en el escándalo de la UNGRD, aún no ha sido emitida pese a que la Fiscalía ya elevó la solicitud.
La demora resulta llamativa si se tiene en cuenta que en el mismo proceso fue tramitada con celeridad la alerta internacional contra César Manrique, exdirector de Función Pública, también vinculado al caso, a pesar de que la petición en su contra fue presentada posteriormente.
Ese contraste ha despertado interrogantes sobre los factores que estarían influyendo en el análisis de Interpol y sobre la dimensión política y diplomática que rodea este expediente.