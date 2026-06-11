La fábrica coreana que produce un carro cada 10 segundos

Cuando se habla de gigantes de la industria automotriz, nombres como BYD o Toyota suelen dominar la conversación. Sin embargo, en Corea del Sur existe una fábrica que impresiona por su tamaño, capacidad y velocidad de producción: el complejo de Hyundai en Ulsan, considerado uno de los centros de fabricación de vehículos más grandes y eficientes del mundo.
Ubicada en la costa surcoreana, esta planta tiene la capacidad de producir un automóvil cada 10 segundos, una cifra que refleja el nivel de automatización y coordinación alcanzado por la compañía. Según datos de Hyundai, el complejo ensambla cerca de 1,5 millones de vehículos al año, lo que equivale a unos 6.000 automóviles diarios.
La magnitud de la operación es tal que más de 32.000 personas trabajan directamente en sus instalaciones. Además, el complejo funciona prácticamente como una ciudad industrial independiente, donde se desarrollan múltiples etapas del proceso de fabricación.