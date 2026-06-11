Rionegro pide que se blinden excedentes de Devimed para garantizar obras por $121.000 millones en el Oriente

El pulso por la suerte de los $121.000 millones en obras que se busca construir con los excedentes de la concesión Devimed sigue en un momento crítico.
Mientras el reloj avanza y el fin de esa concesión está cada vez más encima, el Gobierno Nacional todavía no despeja el camino para que se ejecute un paquete de intervenciones con las que se pretende destrabar la movilidad en varios puntos críticos del Oriente antioqueño.
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Luego de más de un mes de protestas y reuniones entre varios alcaldes de esa subregión y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Rionegro propuso una nueva salida para resolver la discusión.