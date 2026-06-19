¿Por qué, después de 30 años, la Fiscalía mueve el expediente contra Uribe?

A dos días de las elecciones, la Fiscalía decidió notificarle al expresidente Álvaro Uribe —que no es candidato pero sí protagonista político— la apertura de una investigación formal por tres crímenes que dejó el conflicto armado en Antioquia: las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Los procesos no le son ajenos al exmandatario. Su nombre lleva más de dos décadas rondando esos expedientes.
A lo largo de ese tiempo, tribunales y jueces han pedido que se le investigue por su posible responsabilidad en esas matanzas, pero todo avanzó entre trámites lentos y extensos periodos de quietud. Su vinculación formal, sin embargo, llegó ahora, curiosamente, a horas de que el país vuelva a las urnas para elegir a su próximo presidente.
La coincidencia no pasa inadvertida. Uno de los denunciantes es Iván Cepeda, hoy candidato presidencial y el principal contradictor político de Uribe. Por eso, desde la defensa del expresidente insisten en que el proceso tiene, sin rodeos, un claro trasfondo político. “Es una trama electoral”, dijo el propio Uribe.
Y Cepeda fue de los primeros en anunciarlo: “Hemos sido notificados del auto de apertura de investigación en contra de Uribe Vélez, por el cual el ente fiscal ordenó su vinculación mediante indagatoria, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, y por presuntamente facilitar y promover el accionar de un grupo armado ilegal, que habría tenido por base la hacienda Guacharacas.