El escándalo de los llamados “petrovideos”, que salpicó a la campaña presidencial del Pacto Histórico, ya dejó su primer “daño colateral” al interior de la campaña.

Este sábado y a una semana de la segunda vuelta presidencial, el jefe de debate de Gustavo Petro y senador electo, Roy Barreras, anunció que se aislará de la campaña del Pacto “para no seguir siendo usado como flanco de ataque” contra el candidato presidencial.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra Gustavo Petro, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.