Propuesta con antecedentes

Esta propuesta de obligatoriedad en el sufragio no es nueva en Colombia, pues en los últimos 20 años fue impulsada en varias ocasiones en el legislativo y en una oportunidad desde el ejecutivo, esta última en la reforma política que presentó en 2017 el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no ha podido prosperar.

¿Sí impulsa la participación?

De acuerdo con las cifras oficiales, en las elecciones presidenciales de 2006 la abstención en el país alcanzó el 55,3 %, en las de 2010 estuvo en 56,1 %, en las de 2014 fue del 52,6 %, y en 2018 llegó a 46,96 %. A pesar de que en los comicios de 2018 más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas, las cifras siguen siendo altas pues 17,2 millones de personas decidieron no votar.

Independientemente de pa de la viabilidad jurídica o política de la propuesta de hacer que sea una obligación depositar el voto, en medio de ese debate se ha cuestionado si la aprobación de este tipo de leyes realmente fortalece la participación democrática de la sociedad o si se convertiría en una medida simplemente impositiva, que no necesariamente promueve una ampliación de la cultura política.

El director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset, expuso que los tres principales argumentos en defensa de esa propuesta son la responsabilidad democrática de los ciudadanos; que es una medida anticorrupción porque habría que comprar más votos para ganar; y el de igualdad buscando que los “desfavorecidos” participen.

El académico planteó que aunque esta medida se aplica en 11 países de Latinoamérica, hacerlo en Colombia implicaría entender el contexto del país por lo que cuestionó que ese proyecto no incluye una reflexión práctica en su aplicación. “Más allá del ‘publíquese, comuníquese y cúmplase’, que suena un poco mágico, las dudas están sobre la aplicación de sanciones a los que no deciden no votar, debemos reflexionar en algo: ¿le vamos a poner multas a los más pobres y a quienes tienen dificultades para ir a votar?”, dijo.

Para Adolfo León Maya, docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit, el hecho de no votar es una expresión democrática de quienes no se ven representados por la política en el país. “Para reducir la abstención no se debe pensar en la obligatoriedad, sino en tener una deliberación y control político ejemplarizante. No es por la vía de la obligación a votar que se fortalece la democracia”, apuntó.

En las próximas semanas el Congreso debatirá esta propuesta que no tiene posibilidades de ser implementada para las elecciones de 2022, debido a que para ser realidad requeriría aprobación en el legislativo y posterior revisión de la Corte Constitucional, por lo que los tiempos alcanzan