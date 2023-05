“A mí el nombre no me gusta”: Petro, quien bautizó la paz total, ahora dice que fue la prensa la que lo hizo

El presidente Gustavo Petro sorprendió este viernes al asegurar que el término “Paz Total” fue acuñado por la prensa y no por él para describir la política de paz de su Gobierno. De hecho, afirmó que la expresión no le gusta, pero que “ya es el nombre con que quedó”.

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y de la realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó ‘paz total’, a mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el que ya quedó”, dijo el mandatario en un encuentro con los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.