Bancada del Pacto Histórico no iría a posesión de Abelardo de la Espriella: van a convocar marchas en Cali

“Ningún congresista va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo”. Con esa frase, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Alfredo Mondragón señaló que ningún parlamentario de la bancada del Pacto Histórico iría a la posesión presidencial. En contexto: ¿Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali? Radican en Senado propuesta para votar el cambio de ciudad Son en total 68 congresistas (42 representantes a la Cámara y 26 senadores) los que no asistirían al evento. Se trata de la bancada más grande dentro del Capitolio. Mondragón señaló también que, en cambio, “convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país”; puntualmente habría un plantón en la zona conocida como Puerto Resistencia en la capital del Valle. Agregó: “Es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos”.

Por su parte, Gabriel Becerra, congresistas y vocero del Pacto Histórico, también señaló que existen objeciones serias respecto a la legitimidad presidencial de De la Espriella. “Mantenemos objeciones a la legitimidad de un presidente que ha manifestado, contrario a lo que han hecho otros en otros momentos, incluyendo al presidente Petro, una serie de amenazas contra la oposición que nosotros representamos”, señaló Becerra. Agregó: “La bancada del Pacto Histórico, por el momento, ha dejado claro que, tal cual lo planteó en el Senado de la República, en las intervenciones, no asistirá a esa posición”. Pese a estas declaraciones, aún no existe un comunicado de parte de toda la bancada anunciando su posible inasistencia el 7 de agosto. Otro de los representantes que se ha manifestado públicamente al respecto es Daniel Monroy, quien señaló que el interés de De la Espriella de posesionarse fuera de Bogotá era un “show de supuesta ‘descentralización’”.

Cepeda ya había dicho que no iba a ir a posesión de Abelardo de la Espriella

El senador y excandidato presidencial anunció la semana pasada que no asistiría al evento de posesión presidencial el 7 de agosto. En cambio, dijo que haría un acto público en Barranquilla, considerada la “base política” desde donde Abelardo de la Espriella pretende incluso despachar. “No reconocemos a De la Espriella como presidente y, en consecuencia, no asistiré a su posesión”, dijo el senador por el estatuto de oposición.

La Constitución Política establece que el presidente de la República debe tomar posesión ante el Congreso en pleno. Y es que la Ley 5 de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Congreso, establece que los senadores y representantes tienen la obligación de asistir a las sesiones plenarias, salvo que exista una causa legal que justifique su ausencia. Por esa razón, en teoría, todos los congresistas deberían asistir a la sesión del próximo 7 de agosto. Ya hay inconformidades con la postura que adoptaría el Pacto Histórico. “Hace 4 años, nuestro partido, el Centro Democrático, reconoció plenamente los resultados porque tenía espíritu democrático. También, hace 4 años, el presidente Petro pudo definir cómo iba a ser su acto de posesión y contó con la colaboración del expresidente Duque. Lamentablemente, eso no es lo que estamos viendo en este momento”, dijo el senador Andrés Forero en una intervención en la plenaria. Siga leyendo: “El presidente Petro es mi mayor victimario”: Angie Rodríguez tras denunciar presunta corrupción en el Gobierno

Preguntas y respuestas

¿Dónde se realizará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto? Todo indica que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se llevaría a cabo en la ciudad de Cali. El presidente electo solicitó al Congreso trasladar la ceremonia desde Popayán por motivos logísticos y de seguridad asociados a la actividad del volcán Puracé, decisión sujeta a la aprobación legislativa final. ¿Qué protestas o movilizaciones ha anunciado la oposición para el día de la posesión? La bancada del Pacto Histórico anunció que participará en manifestaciones pacíficas en ciudades como Cali y Barranquilla durante el 7 de agosto. Estas protestas se integran en su estrategia de oposición frente al inicio del nuevo mandato presidencial en Colombia ¿Cuál es la postura del Pacto Histórico frente a la ceremonia de investidura presidencial? La bancada del Pacto Histórico anunció que no asistirá a la ceremonia de investidura. El partido calificó el evento como una provocación y confirmó que convocarán a jornadas de resistencia y marchas pacíficas en ciudades como Cali y Barranquilla.