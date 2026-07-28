Bancada del Pacto Histórico no iría a posesión de Abelardo de la Espriella: van a convocar marchas en Cali

“Ningún congresista va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo”. Con esa frase, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Alfredo Mondragón señaló que ningún parlamentario de la bancada del Pacto Histórico iría a la posesión presidencial.
En contexto: ¿Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali? Radican en Senado propuesta para votar el cambio de ciudad
Son en total 68 congresistas (42 representantes a la Cámara y 26 senadores) los que no asistirían al evento. Se trata de la bancada más grande dentro del Capitolio.
Mondragón señaló también que, en cambio, “convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país”; puntualmente habría un plantón en la zona conocida como Puerto Resistencia en la capital del Valle. Agregó: “Es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos”.