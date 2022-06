Si acude a su puesto de votación y su cédula non está inscrita por algún motivo, vale la pena que acuda a uno de los funcionarios de la Registraduría que están para brindarle orientación.

Esto implica que hasta la fecha en la mayoría de municipios podrá votar sin requerir el tapabocas. Recuerde, además, que la exigencia del carné de vacunación anticovid nunca se ha exigido para ejercer su derecho al voto.

4. ¿Qué pasa con el voto en blanco?

Votar en blanco es un derecho constitucional. Se cuenta de forma independiente y es absolutamente falsa la afirmación de que esos votos se le suman al candidato con mejores resultados.

No obstante, para estas elecciones es clave que tenga en cuenta que el voto en blanco no es vinculante. “Si gana en segunda vuelta no tiene la facultad de repetir las elecciones, por lo cual ganará la fórmula de presidente y vicepresidente que haya obtenido la mayoría de los votos”, explicó el registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán Namén.