El Patía: gobernando entre las ruinas

¿El peor día de su paso por la Alcaldía? Lo tiene fresco en la memoria: “El 10 de junio de 2025”. Y de inmediato su mente se transporta a esa madrugada de zozobra, parado frente a las ruinas de la sede administrativa, destruida en un 70% por un carrobomba de las disidencias de las Farc.
El edificio en el que pasaba la mayor parte de sus días, en el que gestionaba, lideraba juntas y reía con su equipo de trabajo, era una triste mole grisácea a punto del desmayo, plagada de escombros, vidrio partido y paredes perforadas.
A su alrededor, la subestación de Policía y 40 locales comerciales también fueron sacudidos por la onda explosiva, quedando al borde de la ruina.
Para cualquier mandatario de otra parte del planeta, esa visión sería devastadora. Pero a Jhon Jairo Fuentes Quinayas, el alcalde de El Patía, un pueblo enclavado en el centro de Cauca, el conflicto armado le ha formado en el espíritu una coraza dura de romper.