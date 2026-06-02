Paloma invitó a café a Oviedo, López y Fajardo: “Colombia está al borde del abismo”

Las movidas políticas de cara a la segunda vuelta están a la orden del día. Las campañas de los dos clasificados —el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda— afinan sus estrategias para conseguir los votos que les aseguren su triunfo para llegar a la Casa de Nariño. Los votos que sacaron los candidatos del centro cotizan al alza.
Este martes, desde el Congreso de la República, la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia hizo pública una invitación a Sergio Fajardo, Claudia López y quien fue su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Ovideo, a tomarse un café.
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Valencia dijo en una declaración a medios de comunicación que “Colombia está al borde de un abismo y tenemos que evitar caer en él y yo creo que los colombianos tenemos claro que nuestra lealtad es con la democracia”.