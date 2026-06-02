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Paloma invitó a café a Oviedo, López y Fajardo: “Colombia está al borde del abismo”

La excandidata presidencial aseguró en el Congreso que busca convencerlos de no apoyar a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

  • De izquierda a derecha: Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López. FOTO CORTESÍA
    De izquierda a derecha: Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las movidas políticas de cara a la segunda vuelta están a la orden del día. Las campañas de los dos clasificados —el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda— afinan sus estrategias para conseguir los votos que les aseguren su triunfo para llegar a la Casa de Nariño. Los votos que sacaron los candidatos del centro cotizan al alza.

Este martes, desde el Congreso de la República, la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia hizo pública una invitación a Sergio Fajardo, Claudia López y quien fue su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Ovideo, a tomarse un café.

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Valencia dijo en una declaración a medios de comunicación que “Colombia está al borde de un abismo y tenemos que evitar caer en él y yo creo que los colombianos tenemos claro que nuestra lealtad es con la democracia”.

“Yo quiero hablar con Fajardo, con Claudia y con Juan Daniel, porque yo sí creo que el proyecto de Cepeda es un proyecto que puede llevar al límite la democracia colombiana y no podemos caer ahí, independientemente de si a uno le gusta o no el otro”, agregó el congresista del Centro Democrático.

La exaspirante presidencial —que quedó en segundo lugar con 1.639.685 votos en la primera vuelta del pasado 31 de mayo— expuso que “uno de un mal gobierno, bueno o malo, uno sale y elige otro”, pero que “de las tiranías no hay retorno”.

"Voy a intentar convencerlos de no votar por Cepeda y de que derrotemos unidos a Cepeda. De las tiranías no hay retorno, de los malos gobiernos uno venta", puntualizó la senadora a un grupo de periodistas en el Legislativo.

Entre los cinco candidatos presidenciales que estuvieron en el tarjetón del domingo pasado hay 2,8 millones de votos, repartidos en 1,6 millones de Valencia, en 1 millón de Fajardo y en 225.517 de López.

Hasta ahora, los pronunciamientos de Oviedo, Fajardo y López no han girado en torno a apoyar a alguno de los candidatos. El exdirector del Dane afirmó que “es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”.

Entretanto, Fajardo dijo el pasado domingo que “este millón de votos es importante para decidir el futuro de nuestro país”; Por su parte, López aseguró que “Iván Cepeda y el Presidente se equivocan si creen que el camino es desconocer los resultados y echar culpas a los demás” y que “el camino es reconocer el segundo lugar y liderar una plataforma que defender a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Paloma Valencia sobre Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta?
La excandidata presidencial afirmó que el proyecto político de Iván Cepeda representa un riesgo para la democracia colombiana y aseguró que su intención es construir consensos con otros sectores políticos para impedir que llegue a la Presidencia.
¿Sergio Fajardo ya anunció a quién apoyará en la segunda vuelta presidencial de 2026?
Hasta el momento, Sergio Fajardo no ha oficializado su respaldo a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta. El exgobernador ha señalado que el millón de votos obtenidos por su campaña será relevante para el futuro político del país.
¿Qué papel pueden jugar los votos del centro en la segunda vuelta presidencial?
Los votos obtenidos por candidatos como Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López podrían convertirse en uno de los factores decisivos de la elección. En conjunto representan millones de sufragios que podrían inclinar la balanza hacia cualquiera de los finalistas.
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