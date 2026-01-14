¿Molestia? Así cayó en campaña de Paloma Valencia el guiño de Uribe a De la Espriella

La movida pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez para las elecciones presidenciales de mayo y junio próximos parece estar decantada. En una entrevista radial, el líder absoluto del Centro Democrático planteó los hipotéticos escenarios en segunda vuelta, pero el anuncio no cayó bien en el equipo de campaña de su candidata, Paloma Valencia. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella se perfila como ganador frente a Iván Cepeda en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel. Este martes el exmandatario dijo en una entrevista con La FM que “si Abelardo (De la Espriella) pasa a segunda vuelta, estaremos con él”, en un panorama en el que la senadora Valencia no llegue a esa instancia. Al respecto, también apoyó la opción que el abogado —quien se apoda a sí mismo como “el tigre”— a expresado si él no pasa al balotaje. “Como él ha dicho: si Paloma pasa, le carga las maletas”, agregó Uribe.

Sin embargo, al interior de la campaña de la candidata uribista las palabras del también candidato al Senado no cayeron bien. La premura —a dos meses de la consulta de la centro derecha y a cuatro de la primera vuelta— y el guiño a De la Espriella traen el recuerdo de jugadas políticas pasadas con otros candidatos del Centro Democrático. Según conoció EL COLOMBIANO por personas del equipo de Paloma Valencia, la incomodidad radica en que pareciera que Uribe no está concentrado en apoyar decididamente la campaña de la escogida por su partido para que gane la consulta y así estar en primera vuelta, sino en que piensa en apoyar a Abelardo en una posible segunda vuelta contra Iván Cepeda. Ese movimiento, además, dicen, le podría quitar votos de la base del electorado uribista, que podría migrar hacia “el tigre” y no hacia ella en primera vuelta (en caso de que gane la consulta).

Vale recordar que una reciente encuesta de Atlas Intel para la Revista Semana señaló que Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto para en las presidenciales con un 28 %; seguido por el candidato del petrismo, Iván Cepeda, con un 26,5 %, y por el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con un 9,4 %. Más abajo en la lista de intención están Valencia y el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ambos con 5,1 %; Claudia López, con 2,6 %; Enrique Peñalosa, con 2,3 %; Juan Daniel Oviedo, con 1,8 %; Aníbal Gaviria, con 1,3 %; Juan Manuel Galán, con 1,1 %; David Luna, con 0,9 %; Daniel Quintero, con 0,4 %; Mauricio Cárdenas, con 0,4 %; Roy Barreras, con 0,2 %, y Daniel Palacios, con 0 %. Entre tanto, el 1,1 % afirmó que no votaría en las presidenciales, el 5,7 % respondió que no sabe y el 7,2 % indicó que votaría en blanco.

No obstante, en la intención de voto para la llamada “Gran Consulta por Colombia”, la senadora del Centro Democrático lidera con un 19,1 %, por encima del 13,1 % de Pinzón; seguido por el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (11,1 %), Juan Daniel Oviedo (10,6 %), Vicky Dávila (7 %), David Luna (5,7 %), Mauricio Cárdenas (4,7 %) y Juan Manuel Galán (4,2 %); mientras que el 11,1 % dijo no saber y el 13,3 % aseguró que votará en blanco. Puede leer: De la Espriella felicita a Paloma por unirse a la coalición de centroderecha, pero dice que intentó “unión con el CD” y “no se logró” Por los lados de la “Consulta del Pacto Amplio” la cosa parece más que decantada por Cepeda, quien ganaría con un 92,3 %, mientras que su inmediato perseguidor es Camilo Romero con apenas un 3,3 %, Roy Barreras con el 1,4 % y Daniel Quintero con el 0,9 %. El 1,9 % dijo no saber y el voto en blanco sacó 0,0 %.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre Abelardo de la Espriella? Que lo apoyaría en una eventual segunda vuelta presidencial si Paloma Valencia no llega a esa instancia. ¿Por qué incomodó a la campaña de Paloma Valencia? Porque consideran prematuro hablar de segunda vuelta y temen que el respaldo implícito a De la Espriella le reste votos en la primera fase electoral. ¿Quién lidera las encuestas presidenciales? Según Atlas Intel, Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto general, mientras que Paloma Valencia encabeza la Gran Consulta de la centro derecha.