“Desde el Gobierno nacional recibimos con esperanza la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, pero no podemos olvidar que esta noticia nace de un delito que todos condenamos : el secuestro”, expresó.

En sus declaraciones a través de los canales oficiales del ministerio afirmó que esta práctica no puede continuar y que, por lo tanto, “el país no va a aceptar una negociación donde se mantengan secuestrados” .

De esta manera, abrió la puerta nuevamente a un debate que tuvo lugar hace unos meses, cuando se propuso la creación de un fondo internacional para financiar a estos grupos armados y que dejaran atrás la extorsión y el secuestro.

Sobre estos temas no se ha discutido en la mesa de negociación de paz, pues no ha estado en la voluntad del ELN. En el quinto ciclo, no obstante, la delegación del Gobierno nacional exigirá que se dialogue.