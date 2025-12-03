“Libertad de opinión”: Presidencia justifica mentira de Petro contra cuñado de Uribe

Hace dos semanas —el pasado 17 de noviembre— el presidente Gustavo Petro agregó una noticia falsa más a su repertorio de desinformación que replica en sus redes sociales y en sus intervenciones en espacios oficiales de Gobierno. En esa ocasión aseguró que el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Carlos Enrique Moreno, era dueño de Audifarma y que estaba detrás de un saboteo en el acceso a medicamentos en el país.
Moreno —quien también fue presidente de Corona— es cuñado del expresidente Álvaro Uribe, pues es hermano de la exprimera dama Lina Moreno.