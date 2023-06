Alerta desde la coalición de gobierno de Petro: “La mayoría de las reformas se van a hundir”, dice Ariel Ávila

“La ley se hundió por tiempos. Y tal vez nosotros mismos provocamos que se hundiera, bajo el presupuesto de que no estaba la coalición de Gobierno. El Presidente decretó vía Twitter que se acababa esa coalición y pues se hundió por tiempos. Además, si se hubiera presentado a votación, yo creo que no lo habríamos logrado pasar”.

¿Por qué fracasó la ley de narcobandas? No tuvo ni un solo debate...

Ávila –en entrevista con EL COLOMBIANO– también advirtió que no ve el mentado “golpe blando” por ningún lado, aunque sí criticó algunas actuaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, las cuales calificó como politizadas.

En ese contexto, el senador Ariel Ávila –de Alianza Verde y cercano a la Casa de Nariño– reconoció que si el Jefe de Estado y los partidos no buscan alternativas, la agenda legislativa estará frenada los tres años que le quedan a los actuales congresistas.

“Claro que nos pone en riesgo. Y esto es un mensaje para el Gobierno, para que por favor nos ayude en el Congreso. Se debe armar una nueva coalición de gobierno y el Congreso debería aprobar esta ley. En Buenaventura se volvió a prender la guerra, tenemos la situación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y también el tema de las bandas en Medellín. Básicamente, es muy complicado lo que está pasando. Y la voluntad del Congreso no puede ser hundir todo, que es en la lógica en que está”.

“Yo creo que un golpe blando, en el sentido tradicional de un golpe en el Congreso y demás, no es cierto. Pero sí hay unos comportamientos muy complicados. Yo le digo a la Procuraduría que las elecciones se ganan o se pierden en las urnas y no con fallos judiciales. Me preocupan la participación excesiva del Fiscal (Francisco Barbosa) en política y esa lógica de los partidos tradicionales, como el Partido Conservador, de querer hundirle todo al Gobierno solo para sabotearlo. Eso va a traer una cosa complicada: la gente se va a dar cuenta de la situación y el presidente Petro va a salir como una víctima”.

Pero el Gobierno tampoco cede en los debates...

“Esto no va a servir para nada. Es decir, el Gobierno tiene que darse cuenta de que no puede aprobar sus reformas como quiere y la oposición tampoco puede votar por hundirle todo al Presidente. El país está en una frustración social muy grande. De las 35 reformas, al final quedaron 31 para la próxima legislatura. Y de esas 31, pues hay unas que tienen un camino muy complicado, como la de salud y la pensional. El Congreso después del 20 de julio va a ser demasiado intenso”.

Si la Alianza Verde no se queda con la Presidencia del Senado, que por acuerdos le toca, ¿pasaría a la oposición o pondría trabas en el Congreso?

“La Alianza Verde no va a torpedear nada, independiente de quién gane la Presidencia del Senado, ni va a jugar a extorsionar ni nada. Yo creo que va a haber facilidad, pero no va a ser una presidencia histórica. Habrá garantías. Vamos a facilitar todo, en eso no vamos a torpedear nada”.