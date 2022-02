Juan Fernando Cristo, una de las figuras claves de la Coalición Centro Esperanza, anunció que se retira de la campaña presidencial, pero dijo que continuará apoyando a esa alianza de cara a las elecciones presidenciales.

“Las últimas semanas no han sido fáciles, pero insistimos en el camino porque la coalición ya no nos pertenece a nosotros”, dijo el exministro del Interior. Y añadió: “Porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta”.

A renglón seguido de la determinación de Cristo, se conoció un comunicado de la Coalición Centro Esperanza en la que le piden ser el director de la campaña de ese grupo político para la consulta interna que se desarrollará en el marco de las legislativas.

“Pedimos a Juan Fernando Cristo que asuma la dirección de la campaña a la consulta de la Coalición de Centro Esperanza, que llevará a elegir el candidato presidencial del centro el próximo 13 de marzo. El centro es la esperanza”, escribieron en la misiva.