Piden más garantías

La JEP estudiará estas medidas cautelares colectivas después de que la Sala de Reconocimiento otorgó individuales a los 31 exmiembros del Estado Mayor por hallar que están en alto riesgo; y a 16 militares de los 220 que han rendido versiones voluntarias sobre ejecuciones extrajudiciales.

Publicidad

El partido Farc ha denunciado que el ataque a sus integrantes y demás reincoporados “se trata de un genocidio y que el Gobierno es el llamado a frenarlo”, como lo dijo el senador Julián Gallo.

Por su parte, el mayor (r) César Maldonado, director del Comité de Reconciliación, dijo que a los militares que recuperaron la libertad al someterse a la JEP, no están siendo suficientemente protegidos.

“No hay recursos, nos dicen, pero si analizamos la situación no entendemos por qué los excombatientes de las Farc tienen una unidad especial dentro de la UNP y nosotros no. Yo he recibido amenazas, panfletos intimidatorios y de las Águilas Negras, y después de estudiar mi nivel de riesgo resulta que es bajo y me entregan un celular y un chaleco antibalas”.

Ese tipo de actos son los que los magistrados quieren identificar, según le dijo uno de ellos a este diario: “debemos evaluar si es necesario más recursos, si es necesario que alguna institución trabaje por desmantelar algunas estructuras criminales, si se deben fortalecer los esquemas; pero más allá de eso, revisar toda la política pública de seguridad, porque sin los comparecientes no hay verdad”.