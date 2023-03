Antonio Navarro no es un dirigente cualquiera. Fue guerrillero del M-19 de tú a tú con el hoy presidente Gustavo Petro. Firmó la paz y fue constituyente. Luego, llegó a ser ministro de Salud y, en cargos de elección popular, fue senador, alcalde y hasta gobernador. Y hoy, fruto de ese caudal, copreside la Alianza Verde, partido que hace parte de la coalición de gobierno del Jefe de Estado.

Usted militó en el M-19 y se acogió a un proceso de paz. ¿Cómo evalúa la paz total de Petro?, ¿cuáles cree que han sido los mayores desaciertos?

“La paz total que plantea el presidente Gustavo Petro es una aspiración de la gran mayoría de los colombianos. Pero los hechos demuestran que no podrá lograrse como se quisiera.

Los acontecimientos recientes sucedidos en el norte de Antioquia y em el sur de Córdoba así lo señalan. Al parecer, sólo avanzan conversaciones de paz con el ELN y se podrá avanzar con los disidentes de las antiguas Farc, pero luce inviable con grupos organizados de delincuencia común”.

La reforma a la salud es una de las grandes apuestas del Gobierno en el Congreso. Usted fue ministro de esa cartera en el gobierno Gaviria. ¿Qué balance hace?, ¿es partidario de acabar con las EPS y apostar por un sistema estatizado?

“La reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho tiene elementos muy importantes, como el fortalecimiento de la salud preventiva. Sin embargo, estatizar todo el sistema tiene riesgos altos de clientelismo y corrupción”.

Adicionalmente, fue constituyente y la reforma política toca varios puntos centrales de la carta magna. ¿Qué opina de las listas cerradas, el artículo que da vía al transfuguismo y que congresistas puedan renunciar para ser funcionarios?

“Primero, no apoyo las listas cerradas. Segundo, la posibilidad de cambiar de partido es recurrente y no está mal. Por último, creo que es mejor mantener la independencia de poderes y no apoyo la posibilidad de renunciar al Congreso para ser ministro”.