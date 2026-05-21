Irene Vélez sería investigada en escándalo por millonario saqueo de regalías

La Fiscalía sigue armando pieza por pieza el expediente conocido como el cartel de las regalías. Mientras avanzan las capturas y judicializaciones contra funcionarios, contratistas y operadores señalados de apropiarse de millonarios recursos públicos, esta semana se conoció que el ente acusador compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y a la ex viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, hoy integrante de la junta directiva de Ecopetrol.
Según la Fiscalía, los implicados convirtieron a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) en el centro de un entramado para quedarse con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Para el ente acusador, existió una estructura organizada que logró posicionar a Aremca como ejecutora de proyectos multimillonarios para luego direccionar contratos y apropiarse de parte de esos recursos.