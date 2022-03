Precisamente, Piedad le respondió a Íngrid a través de Twitter, la señaló como “cobarde desagradecida” y le exigió un debate público sobre la paz y las liberaciones unilaterales. “Diga usted hora y sitio, yo no hice política, no lo haga usted conmigo ¡respéteme!”, afirmó en el trino y, además, la cuestionó: “¿Por qué no llevó las pruebas a la Corte Suprema cuando la citaron?”.

Durante el debate, la discusión creció cuando Betancourt agregó que en la campaña de Petro están quienes fueron “los secuestradores” de personas como ella. Petro la cuestionó: “¿cuál es la persona secuestradora de ti que está en mi campaña?”, a lo que la candidata le respondió que “los Comunes”, refiriéndose al partido de las extintas Farc.

“Los Comunes no están conmigo. Los Comunes acaban de hacer una elección independiente al Pacto Histórico. No me calumnie. La calumnia aquí no cabe”, aclaró Petro, a lo que Betancourt afirmó que “ha visto” cómo integrantes del partido se acercan a él y, de paso, le recordó acercamientos que sí han sido tanto visibles como polémicos: “lo absurdo va a las fotos, por ejemplo, con Luis Pérez y, más aún, más absurdo, con César Gaviria”.

Betancourt insistió, además, en que Petro está en contra de la apertura económica, “con una política proteccionista retrasada”, y aún así está “de brazo cogido con César Gaviria”, quien habría buscado, precisamente, favorecer esa apertura en su gobierno. “Estamos en el país de la esquizofrenia”, le dijo a Petro la candidata presidencial.