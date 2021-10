Gustavo Bolívar dice que salió del país por seguridad

En un video de casi dos minutos, publicado a través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar anunció este martes que se va de Colombia por cuestiones de seguridad y que ejercerá sus funciones como congresista de manera virtual.

Sin dar más detalles sobre su nuevo destino, aseguró que una de las razones por las que decidió abandonar al país tiene que ver con que, según él, la Unidad Nacional de Protección le ha negado en varias ocasiones acceder a su esquema de seguridad por fuera de Bogotá.

“Hace 15 días denuncié como esta institución me dijo que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla para el lanzamiento del Pacto Histórico. He vuelto este fin de semana y me han respondido de la misma manera. Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarse por varios municipios”, argumentó el senador.