Petro reacciona a investigación sobre presunta red de influencias de Juliana Guerrero y su hermana: “Si recibieron dinero deben devolverlo”

“Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”. Con esa frase comenzó el nuevo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la investigación publicada por la revista Semana sobre la existencia de una presunta red de tráfico de influencias encabezada por la exasesora del gobierno Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero.
Lo de hoy contrasta, al menos en la forma, con la primera vez que Petro le habló al país sobre Juliana Guerrero: lo hizo en pleno consejo de ministros televisado para presentarla como una dirigente joven, con liderazgo y capacidad de representar a una nueva generación dentro del progresismo. En distintos escenarios resaltó su papel político y, aun cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su trayectoria, el mandatario continuó respaldándola públicamente.
A esa misma joven es a la que hoy le exige devolver dinero si es que lo recibió de empresarios que supuestamente quisieron usarla como trampolín para hacerse con contratos de miles de millones con el Estado. De acuerdo con la publicación de Semana que salpica al gobierno en el cierre de la administración Petro, la estructura liderada supuestamente por las hermanas Guerrero ofrecía gestionar contratos en diferentes entidades del Gobierno nacional a cambio de elevadas sumas de dinero y comisiones sobre los proyectos adjudicados.
La investigación sostiene que la presunta red comenzó a operar durante el segundo semestre de 2024, cuando Juliana y Verónica Guerrero establecieron contacto con supuestos empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander interesados en acceder a contratos públicos.
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La investigación de Semana, publicada este 25 de julio, reúne testimonios, conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas y comprobantes de consignaciones que, según ese medio, apuntarían a que las hermanas Guerrero habrían ofrecido utilizar una supuesta influencia sobre funcionarios del gobierno y entidades estatales para facilitar la adjudicación de proyectos financiados con recursos públicos.
Según los testimonios recogidos por la revista, varios empresarios aseguraron haber entregado dinero con la expectativa de acceder a proyectos relacionados con ministerios como Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de otras entidades estatales. Semana sostiene que las conversaciones y documentos obtenidos describen un supuesto mecanismo mediante el cual se solicitaban pagos anticipados y posteriormente un porcentaje del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.