Antioquia lidera ranking de mordidas de serpientes (la culpa no es de los animales)

Con 507 casos registrados en 2025 (de un total nacional de 4248), Antioquia es el departamento con mayor número de mordeduras de serpiente (accidente ofídico) en Colombia.
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Sin embargo, especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Corporación Ruta Natural coinciden en señalar que una mordedura de serpiente no debe entenderse como una sentencia de muerte. En el país, menos del 1% de las personas que sufren un accidente ofídico fallecen. Las complicaciones en la salud están asociadas a la práctica de tratamientos no profesionales (torniquetes, succión de la herida, rituales de la medicina tradicional) y a la consulta tardía.
De acuerdo con información entregada por el INS en lo corrido de 2026, con corte a la semana epidemiológica 27, Antioquia acumula 222 casos, A nivel nacional, esa entidad registra un promedio cercano a los 5.500 accidentes por mordedura de serpiente cada año. Según explicó Diana Marcela Pava Garzón, directora general del Instituto Nacional de Salud, el accidente ofídico es un evento de notificación inmediata porque requiere seguimiento y garantizar el acceso al antiveneno.
La directora del INS señaló que las cifras varían cada año y que los cambios responden a diferentes factores ambientales y sociales, además de las acciones de prevención desarrolladas en las comunidades. Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que muchas de las complicaciones y muertes no obedecen exclusivamente al veneno de la serpiente, sino al retraso en recibir atención médica. Según Pava Garzón, una parte de los pacientes acude primero a prácticas tradicionales o tratamientos caseros antes de dirigirse a un centro asistencial. “Entre más se demore una persona en recibir el antiveneno cuando lo requiere, mayores serán las complicaciones”, afirmó.
Por esa razón, el Instituto Nacional de Salud recomienda acudir inmediatamente al hospital más cercano después de cualquier mordedura y evitar tratamientos caseros o procedimientos que retrasen la atención médica. La entidad también hizo un llamado a hospitales y centros asistenciales para mantener disponibilidad de antivenenos, especialmente en municipios donde este tipo de accidentes ocurre con mayor frecuencia.