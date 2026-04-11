Formulan cargos a exsecretaria de Supertransporte por contratar esposo de directiva

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exsecretaria general de la Superintendencia de Transporte, Estefanía Pisciotti Blanco, quien habría celebrado dos contratos con Fahid Name Gómez, quien se encontraba inhabilitado por ser esposo de una directiva de esa entidad para la época de los hechos.
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Según el Ministerio Público, los contratos bilaterales fueron suscritos en 2021 y 2022 y tenían como objeto asesorar a ese organismo en temas relacionados con política de derecho de petición y actualización y estudio de normatividad referente al sector tránsito, transporte e infraestructura.