En la entrevista, Gutiérrez aseguró que Petro “representa el cambio para empeorar”, muy contrario, dice, a lo que él representa. “Nosotros representamos el cambio para mejorar y parte de la base de que nos tenemos que unir como colombianos. Tenemos que reconciliarnos. Los cambios no pueden significar retrasos. Mira lo que está pasando en Perú y Chile, cambiaron para empeorar”, dijo.

“Se pondría en riesgo el país, la democracia y las libertades (...) Acabarían con el sistema productivo, gobernarían con los peores criminales y corruptos. Para eso hicieron el pacto de La Picota: para darles garantías a las peores organizaciones criminales y corruptos, como los que se robaron Bogotá (...) Si gana el otro, en cuatro años no tendremos elecciones” , aseveró.

Gutiérrez también dijo que, aunque Petro puntea en las encuestas “lo vamos a alcanzar y le vamos a ganar sin discursos de odio ni de lucha de clases, y proponiendo”.

Del mismo modo, “Fico” sostuvo que aunque Rodolfo Hernández repuntó en las últimas encuestas a tal punto de alcanzar un empate técnico con él, ya “tiene un pie en segunda vuelta”; sin embargo, no descarta alianzas. “Si nos uniéramos, como vamos, podemos ganar en primera vuelta”, sostuvo.

Sobre sus propuestas, aseguró que podría generar 1.200.000 empleos anuales y que se sentaría a dialogar con el Eln “si dan una muestra de paz”; no obstante, aseguró que “bajo ninguna circunstancia” les daría “las mismas condiciones que les dieron a las Farc tras el Acuerdo de Paz”.

“Los únicos que están tranquilos y en paz son los cabecillas de las Farc. No han reparado, no han dicho la verdad y no ha habido justicia para las víctimas. Estoy del lado de las víctimas”, indicó.

No obstante, dejó claro que va a dar cumplimiento a los acuerdos “pero voy a hacer que las Farc les cumplan a sus víctimas”.

Sobre acabar con el Esmad, “Fico” dijo que no lo haría. “Pero tengo claro que cualquier intervención de la Fuerza Pública tiene que estar enmarcada en el respeto por los derechos humanos”.

Finalmente aseguró que tiene listos los primeros decretos que firmaría de llegar a la Presidencia.

“La reducción del 10 por ciento de burocracia excesiva y de gastos en el Estado para financiar programas sociales. Habrá decretos de descentralización para las regiones con el fin de que la plata llegue rápido. Hay 14 billones de pesos que están represados en regalías, lo que corresponde a una reforma tributaria”, indicó.

Y agregó que “Colombia no necesita más revoluciones armadas, sino una revolución del campo y triplicar la inversión de vías terciarias, de un billón a 3 billones de pesos, y llegarles a los campesinos. Hay que llegar a las zonas PDET de manera urgente. Y en el sector agropecuario, debe haber interés cero o los más bajos del mercado para los campesinos”.