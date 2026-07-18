Exclusivo | Estas son las 16 “chambonadas” que deja el gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro pronunciará este 20 de julio su último discurso como jefe de Estado ante el Congreso que se instalará para el próximo periodo legislativo. A pocos días de dejar el poder, vale la pena revisar algunas de las promesas que aseguró que cumpliría durante su mandato. Aunque varias de ellas se concretaron, su ejecución estuvo marcada por cuestionamientos, retrasos, fallas o resultados por debajo de lo esperado. Lea también: Exclusivo | Estos son los 1.970 “elefantes blancos” que Petro le deja a De la Espriella La historia con el presidente y las cosas mal hechas o “chambonas” es de larga data. Desde su paso por la Alcaldía de Bogotá (2012-2015), impulsó proyectos con un fuerte componente social y de transformación urbana. Sin embargo, varias de sus principales apuestas quedaron marcadas por cuestionamientos sobre su ejecución, retrasos y decisiones que generaron controversia, y que hoy, tras su paso por la Presidencia, rememoran casi que una prédica ya advertida. El caso más recordado fue la crisis de las basuras de diciembre de 2012. Petro decidió cambiar el modelo de recolección de residuos para que operadores públicos asumieran una parte fundamental del servicio e incorporar a los recicladores dentro del esquema. Pero la transición abrupta y no escalonada derivó en una emergencia que dejó miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de la capital, que permaneció inundada de desperdicios durante varios días. Las críticas le llovieron de inmediato.

Sobre este episodio, la Procuraduría concluyó que las entidades distritales encargadas del nuevo esquema de aseo no contaban con la experiencia ni la capacidad suficiente para asumir la operación y cuestionó decisiones como el uso de volquetas para la recolección de residuos. Por estos hechos, el ente de control destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años mediante un fallo disciplinario emitido en diciembre de 2013 y ratificado en enero de 2014. La sanción fue ejecutada oficialmente el 20 de marzo de 2014; solo duró 35 días fuera de su cargo, pues un fallo de tutela revirtió la decisión. La ejecución de obras estratégicas también estuvo en el centro del debate. Durante su mandato como alcalde, el hoy presidente anunció iniciativas relacionadas con movilidad, espacio público y renovación urbana que buscaban transformar la ciudad a largo plazo. Pero varios proyectos avanzaron a un ritmo menor al esperado o quedaron en etapas preliminares. Sectores políticos y gremiales cuestionaron la capacidad de gestión del Distrito para convertir los anuncios en resultados concretos, señalando que existió una brecha entre las metas planteadas y las obras efectivamente ejecutadas.

Otro de los proyectos que concentró críticas fue el metro de Bogotá. Durante la administración Petro se destinaron recursos a estudios y diseños para un sistema subterráneo, pero la obra nunca inició su construcción. Solo hasta 2020, con la gestión de Claudia López, se puso realmente en marcha la construcción de la primera línea. Esta situación llevó a sus opositores a acuñar la expresión “metro de cartón”, argumentando que el proyecto se quedó en planos y estudios sin traducirse en avances físicos visibles para la ciudad. Petro, por su parte, ha defendido que dejó estructurado un proyecto supuestamente viable que fue modificado por administraciones posteriores. A esto se sumaron las demoras en obras de infraestructura como el deprimido de la calle 94 con NQS, en el norte de la capital, y otros proyectos de movilidad que no alcanzaron a ser entregados durante su mandato. También hubo “chambonadas” en educación. Una de las principales críticas estuvo relacionada con el cumplimiento de las metas de infraestructura escolar. El Plan de Desarrollo Bogotá Humana contemplaba la construcción, restitución o terminación de 125 colegios distritales. Sin embargo, en un debate de control político realizado en 2015, concejales de la ciudad denunciaron que, a pocos meses de concluir el mandato, únicamente se habían entregado 13 de las obras proyectadas. También se cuestionó la baja ejecución de los recursos destinados a infraestructura educativa y los retrasos en varios proyectos que debían ampliar la cobertura escolar en distintas localidades. La administración Petro rechazó esas críticas y sostuvo que el balance debía medirse no solo por colegios nuevos, sino también por obras de reconstrucción, reforzamiento y adecuación. La Secretaría de Educación aseguró al finalizar el cuatrienio que había invertido más de $864.000 millones en infraestructura escolar, ejecutado centenares de intervenciones y dejado listos decenas de predios para futuras construcciones. En su presidencia se repitió más o menos la misma historia, y el mismo rechazo a las críticas. Por más de que el mandatario saliente planteó hace cuatro años que iba a ser el “gobierno del Cambio”, eso no necesariamente se refleja en lo que dejó. Muchas de las cosas que hizo, justamente por la ambición que tuvo de modificar varios aspectos, fueron entregadas a medias. Los errores incluyen prácticamente todos los sectores. Por eso, EL COLOMBIANO hizo una lista de las “chambonadas” que marcaron este gobierno y que heredará el de Abelardo de la Espriella.

1. La “paz total” aumentó extorsiones y amenazas

La política de “paz total” fue una de las mayores apuestas de Petro. Incluyó ceses al fuego con los diferentes grupos armados y procesos de paz paralelos. Sin embargo, no quedó claro el marco jurídico de cada proceso y, señalan expertos, el gobierno hizo concesiones sin las pruebas de voluntad de paz de esos grupos. Se sacaron oficiales de Inteligencia que investigaban al Clan del Golfo, se suspendieron bombardeos en su contra y se frenaron pedidos de extradición para sus cabecillas. A alias Calarcá se le soltó después de capturarlo en un retén, entre otras concesiones. Un estudio de la Universidad de Los Andes reveló que las medidas de la paz total coincidieron con el aumento de extorsiones en un 337 %, amenazas en 70 % y reclutamiento de menores en 168 %, entre otros indicadores.

2. El fusil “Jaguar” que no rugió y dejó heridos

Petro buscó acelerar la producción de un fusil fabricado en Colombia, proyecto que venía desde gobiernos anteriores. Lo llamó “Jaguar”, como se dice a sí mismo. Según expertos, fue un error precipitar la producción de un fusil cuyo diseño estaba “en pañales”. Esto le habría generado varios fallos. Según reveló La FM, durante las evaluaciones del fusil se presentaron problemas en sus componentes; incluso, algunas de sus piezas ni siquiera encajan. Además, EL COLOMBIANO reveló a mediados de mayo que dos uniformados resultaron heridos tras la explosión de dos de estos fusiles durante ejercicios de validación técnica. Aparte de estos problemas, la competitividad económica del proyecto está en duda porque hay fusiles similares que son más baratos.

3. El caos de los pasaportes: prórrogas y polémicas

La crisis de los pasaportes comenzó cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió no mantener el esquema mediante el cual Thomas Greg & Sons producía estos documentos desde 2007. Tras declarar desierta una licitación en 2023 por presuntas irregularidades, la Cancillería tuvo que recurrir a prórrogas temporales mientras buscaba trasladar la operación. Finalmente lo hizo a la Imprenta Nacional con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal. Sin embargo, la transición enfrentó retrasos técnicos que generaron incertidumbre sobre la capacidad del nuevo modelo para asumir el servicio. La controversia también provocó la salida de dos excancilleres: Álvaro Leyva y Laura Sarabia, esta última por diferencias con Petro sobre una nueva prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons.

4. Páramo de Santurbán, a merced de la minería ilegal

Petro hizo del medio ambiente una de sus banderas. Pero el páramo de Santurbán, en Santander, parece haber sido abandonado por su gobierno. Vanguardia reveló que una montaña ha perdido una parte significativa de su cobertura vegetal por la explotación minera. En la zona habría unas 200 bocas de minas ilegales, lo que para líderes sociales y ambientalistas refleja abandono institucional y una respuesta estatal insuficiente. Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente dice que adelanta un proceso de delimitación del páramo, casi a punto de terminar esta administración.

5. Colegio-universidad en El Tarra, sin servicios básicos

En abril de 2026, el llamado colegio-universidad de El Tarra, Norte de Santander, no contaba con agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica, pese a haber sido presentado como una apuesta educativa para el Catatumbo. En diciembre de 2025, Petro lo inauguró en un acto oficial y dijo que integraría educación básica, media y superior. Pero una investigación de Caracol Radio reveló que las 11 aulas modulares permanecían cerradas en abril. Ya le pusieron agua, no luz, y el caso demuestra que a Petro le pudo el afán de entregar.

6. Hospitales en crisis y otros a medias

Desde 2025, el Hospital Departamental de San Andrés sufrió por falta de insumos y medicamentos, según reveló EL COLOMBIANO. Además, los trabajadores enfrentaron falta de pago. Es uno de muchos ejemplos de hospitales cuya operación se ha visto comprometida por deudas sin pagar. El gobierno no pudo pasar su reforma de la salud y trató de imponerla por decretos e interviniendo las EPS. En El Plateado, Cauca, prometió un hospital de segundo nivel, pero realmente se instalaron un par de carpas y en los contratos figura como un hospital de campaña.

7. Las intervenciones de las EPS y su deterioro

Con el fracaso de su reforma de la salud, el gobierno Petro intervino cuantas EPS pudo a través de la Superintendencia de Salud. En vez de que la situación mejorara, empeoró. Las EPS intervenidas pasaron de un patrimonio agregado de -$1,4 billones en 2022 a -$12,8 billones en 2026. Aunque los ingresos aumentaron hasta $6 billones, los costos médicos ascendieron a $6,7 billones, generando un déficit superior a $1 billón antes de considerar gastos administrativos.

8. Los desaciertos que dejan los equipos básicos

Desde el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, se destinaron unos $8,2 billones para contratar los llamados equipos básicos de salud. Son grupos integrados por entre seis y ocho profesionales y técnicos que, en teoría, recorren zonas rurales para llevar atención a las comunidades. No obstante, esas inversiones billonarias las habrían usado con fines electorales, según reveló una investigación de La Silla Vacía, principalmente en regiones donde el ministro tiene aliados políticos. Además, la ejecución de esos fondos carece de controles robustos. A finales de 2025, EL COLOMBIANO mostró que los beneficios y la ejecución de esos recursos son desconocidos para el país.

9. Las lanchas-hospitales donde no hay agua

A comienzos de este año, el gobierno destinó $1.680 millones para la compra y dotación de dos lanchas ambulancia destinadas al Hospital San José de Maicao, en La Guajira. Sin embargo, la inversión generó cuestionamientos debido a que Maicao no cuenta con acceso al mar ni con ríos navegables que justifiquen el uso de este tipo de embarcaciones.

10. Un trino en la madrugada y las relaciones con EE. UU.

La relación entre Colombia y Estados Unidos vivió una de sus peores crisis diplomáticas durante el gobierno Petro, luego de que el mandatario rechazó el ingreso de aviones estadounidenses con migrantes colombianos deportados. La decisión fue comunicada de madrugada por X y provocó una respuesta del presidente Donald Trump, quien anunció aranceles del 25 % a las exportaciones colombianas, suspensión del trámite de visas y otras medidas. Horas después, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo y se reanudaron los vuelos.

11. La beca que se quedó sin apoyo del Estado

A finales del año pasado se conoció que uno de los programas más emblemáticos para financiar estudios de posgrado en el exterior dejaría de contar con recursos del Gobierno Nacional. Colfuturo confirmó que la convocatoria de 2025 sería la última respaldada por el Estado. Desde 2026 la fundación deberá operar sin ese apoyo y buscar nuevas fuentes de financiación para garantizar la continuidad del Programa Crédito Beca. El Gobierno defendió la decisión argumentando que el programa beneficiaba principalmente a personas de ingresos medios y altos.

12. Carrotanques que se hundían en La Guajira

Uno de los mayores escándalos del gobierno Petro fue el de los 80 carrotanques de la UNGRD destinados a llevar agua a La Guajira. El contrato destapó una red de corrupción dentro de la entidad y los vehículos terminaron parqueados durante cerca de un año. Cuando la Procuraduría los inspeccionó encontró abolladuras, oxidación, daños en las motobombas y otras fallas que obligaron a realizar revisiones técnicas antes de ponerlos a operar. El caso provocó la salida del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y terminó con dos exministros del gobierno posteriormente aprehendidos.

13. El MinIgualdad que se quedó sin ver la luz

El Ministerio de la Igualdad llegó como la principal apuesta de la vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, ya empezó su liquidación. Una orden de la Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023, con la que se dio origen al ministerio, por no contar con el respaldo fiscal exigido. La ejecución presupuestal en 2024 no logró superar el 10 %. Además, hay denuncias de que al menos $2,1 billones fueron transferidos al FonIgualdad sin que se conozcan resultados. También hubo polémicas por nombramientos, alta rotación de ministros y cerca de 700 empleados públicos que quedarían en incertidumbre.

14. Las denuncias sobre el cambio abrupto en el sistema de salud de los maestros

En abril de este año, la Procuraduría volvió a advertir al Fomag y a la Fiduprevisora por las fallas persistentes en la atención de salud de los docentes. El organismo encontró que el sistema continúa operando sin contratos formalizados con la red de prestadores, situación que ha generado múltiples quejas y protestas. Además, el Fomag presentó una denuncia penal contra Sumimedical S.A.S. al considerar que presuntas irregularidades habrían puesto en riesgo la atención de más de 830.000 afiliados.

15. Los tan esperados Panamericanos que nunca fueron

Barranquilla había sido seleccionada como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, pero el Ministerio del Deporte no giró los recursos en el tiempo estipulado. Tras perder la sede, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $10.768 millones contra el Ministerio. Según el ente de control, mientras la Alcaldía de Barranquilla cumplió con sus transferencias, el Ministerio incumplió el pago de USD 8 millones comprometidos.

16. El compromiso incumplido con deudores del Icetex y con los jóvenes que se educan

Uno de los relatos que más se ha desdibujado durante estos cuatro años ha sido el de la defensa de la educación. El Icetex atraviesa una crisis marcada por la reducción en la entrega de nuevos créditos, el aumento de las cuotas para miles de beneficiarios y las críticas por el incumplimiento de las promesas de alivio a las deudas estudiantiles hechas por el gobierno de Gustavo Petro. A esto se suma la controversia por un contrato de tecnología por $120.000 millones que, según denunció la representante Catherine Juvinao, habría intentado adjudicarse sin cumplir los procedimientos de contratación. La situación provocó la renuncia de varios funcionarios, entre ellos el vicepresidente financiero, la jefa de Riesgos y la secretaria general de la entidad. Siga leyendo: Solo la reforma laboral está en marcha, de cinco propuestas de corte social que Petro prometió: ¿cumplió?

Preguntas y respuestas

Entre los casos más cuestionados figuran la paz total, la crisis de los pasaportes, las intervenciones a las EPS, el Icetex, la pérdida de los Juegos Panamericanos, el Ministerio de la Igualdad y proyectos de infraestructura, salud, educación y seguridad que enfrentaron retrasos o resultados inferiores a lo prometido. ¿Por qué se cuestiona la gestión del gobierno Petro en proyectos como la paz total, el Icetex y la salud? Las críticas apuntan a problemas de ejecución, cambios de estrategia, retrasos, dificultades jurídicas y resultados distintos a los objetivos anunciados. En varios casos, opositores y expertos sostienen que las decisiones terminaron generando nuevas controversias o agravando problemas existentes. ¿Por qué se habla de las “chambonadas” del gobierno de Gustavo Petro? La expresión alude a proyectos, decisiones y promesas del gobierno Petro que terminaron con retrasos, fallas de ejecución, controversias o resultados distintos a los esperados.