Exclusivo | Estas son las 16 “chambonadas” que deja el gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro pronunciará este 20 de julio su último discurso como jefe de Estado ante el Congreso que se instalará para el próximo periodo legislativo. A pocos días de dejar el poder, vale la pena revisar algunas de las promesas que aseguró que cumpliría durante su mandato. Aunque varias de ellas se concretaron, su ejecución estuvo marcada por cuestionamientos, retrasos, fallas o resultados por debajo de lo esperado.
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La historia con el presidente y las cosas mal hechas o “chambonas” es de larga data. Desde su paso por la Alcaldía de Bogotá (2012-2015), impulsó proyectos con un fuerte componente social y de transformación urbana. Sin embargo, varias de sus principales apuestas quedaron marcadas por cuestionamientos sobre su ejecución, retrasos y decisiones que generaron controversia, y que hoy, tras su paso por la Presidencia, rememoran casi que una prédica ya advertida.
El caso más recordado fue la crisis de las basuras de diciembre de 2012. Petro decidió cambiar el modelo de recolección de residuos para que operadores públicos asumieran una parte fundamental del servicio e incorporar a los recicladores dentro del esquema. Pero la transición abrupta y no escalonada derivó en una emergencia que dejó miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de la capital, que permaneció inundada de desperdicios durante varios días. Las críticas le llovieron de inmediato.